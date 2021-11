FESTEN ER OVER: De siste gjestene samles på fortauet utenfor barene i Leidseplein i Amsterdam klokken 20 lørdag kveld.

Amsterdam: Nå stenger byen ned – på nytt

AMSTERDAM (VG) De siste gjestene måtte nesten dyttes ut av barene i Leidseplein i Amsterdam da klokken slo 20 i kveld.

Alle restauranter, barer og utesteder i Nederland måtte i kveld stenge klokken 20. Landet er det første i Vest-Europa til å innføre en ny nedstengning denne høsten. Tallet på smittede denne uken i Nederland er det høyeste som har vært under hele pandemien, melder RIVM, som er det nederlandske Folkehelseinstituttet.

Torsdag ble det satt ny, daglig smitterekord med 16.364 positive coronatester.

Det har vært 93.573 bekreftede tilfeller de siste syv dagene. I snitt utgjør det 13.368 positive tester per dag.

Gjennomsnittet stiger for 44. dagen på rad, melder avisen De Telegraaf.

Tiltak kan bli utvidet

Statsminister Mark Rutte sier at de inngripende tiltakene som nå innføres bør føre til en nedgang i antall infeksjoner, men at han ikke kan gi noen sikker garanti for at denne tiltakspakken bare varer i tre uker.

– Antall infeksjoner bør helst falle med rundt 20 prosent, sier han, ifølge NOS.

– Vi håpet vaksinasjonene ville sette en stopper for elendigheten, men du ser at det ikke er tilfelle i hele Europa. Det er et stort tilbakeslag, men vi må håndtere det som samfunn, sier Rutte ifølge den nederlandske kringkasteren.