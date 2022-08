MCDONALD’S-DRAP: En mann ble forrige uke skutt og drept mens han var på jobb på en McDonalds-restaurant i New York. Dette bildet er ikke av den aktuelle restauranten.

USA: McDonald’s-ansatt skutt og drept etter klage på kalde pommes frites

En mann i 20-årene er siktet, etter å ha skutt og drept en McDonald’s-ansatt i New York. Den utløsende årsaken skal ha vært at moren til siktede fikk servert kalde pommes frites.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Mandag forrige uke ble den 23 år-gamle McDonald’s-ansatte Matthew Webb, skutt mens han var på jobb.

Det var siktedes mor, som ifølge politiet ringte til sønnen etter å ha fått servert kalde pommes frites på en McDonald’s-restaurant i New York.

Deretter dro den siktede selv til spisestedet og konfronterte Webb som hadde stått i kassen denne dagen, før han skjøt den ansatte utenfor restauranten.

Flere amerikanske medier har omtalt saken, deriblant Insider og CBS News.

Onsdag forrige uke døde Webb av skadene, opplyser politiet i New York.

– Matthew Jeremiah Webb var en kjærlig, morsom og respektfull ung mann, med to jobber, som tok seg gjennom skolegangen. Han var organist i kirken og gjorde noe ut av livet sitt før det ondskapsfullt og meningsløst ble frarøvet ham, uttalte Webbs familie til CBS.

Eieren av McDonald’s-restauranten, sier i en uttalelse at de er hjerteknust over dødsfallet:

– Vi tenker på familien hans i denne tiden. Vi vil fortsette å samarbeide med myndighetene mens etterforskningen pågår.

Tilstod annet drap

Etter å ha skutt Webb, ga siktede ifølge politiet våpenet til kjæresten. Deretter stakk han fra stedet, men ble senere arrestert og siktet for drapsforsøk og besittelse av våpen.

Ifølge CBS er den siktedes kjæreste siktet for besittelse av våpen, og for å angivelig ha gjemt våpenet etter hendelsen. Gjerningsmannens mor er ikke siktet for forholdet.

Under avhør skal siktede ifølge flere medier, også ha tilstått et annet drap fra oktober 2020, hvor 28 år-gamle Kevin Hollomon ble drept utenfor en leilighet i New York.

En politikilde skal ha uttalt til avisen at gjerningsmannen var mistenkt for dette drapet, men at påtalemyndigheten vurderte at det ikke fantes tilstrekkelige bevis for å ta ut siktelse.

Flere voldshendelser

Det er ikke første gang i år at en «fast-food»-arbeider blir drept på jobb i USA.

Et leveringsbud ble i april skutt mens han leverte en bestilling i Queens. I januar i år, ble en 19 år-gammel Burger King-ansatt skutt og drept under et ran mot spisestedet.