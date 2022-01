LYSENDE: Jonas Gahr Støre møtte tirsdag tysk næringsliv og politikere i en debatt om fornybar kraft og blå hydrogen.

Støre advarer: − Vi må ta hybride trusler på alvor

BERLIN (VG) Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) advarer mot at hybride trusler kan ramme samfunn som Norge. Han utelukker ikke at Russlands politiske interesser bidrar til de høye gassprisene i Europa.

Tirsdag kveld kom det flere meldinger ukjente droner i Sverige som fløy over kjernekraftverk, flyplasser og andre steder med flyforbudssoner. Svensk sikkerhetspoliti bekrefter at de undersøker saken.

Samtidig er det en spent sikkerhetssituasjon i Europa med minst 100.000 russiske soldater som står klare på grensen til Ukraina.

Jonas Gahr Støre kaller dronenyhetene «veldig urovekkende» og utelukker ikke at Russland kan stå bak de ukjente dronene.

– Kan det være et tegn på hybrid krigføring fra Russland?

– Det skal ikke jeg spekulere om, men det er i kategorien hybride trusler som vi må ta på alvor, sier Støre til VG.

Info Hybride trusler Land kan ramme hverandre både med konvensjonelle militære angrep, men også såkalte hybride angrep. Dette inkluderer synkroniserte angrep mot militære, sivile og næringslivsmål, blant annet cyberangrep og desinformasjonskampanjer. Et annet beslektet begrep er sammensatte trusler, som også peker på at skillet mellom fred og væpnet konflikt blir mindre tydelig. Vis mer

SMINKER STØRE: Støre sminkes før paneldebatten.

Advarer mot hybride trusler

Støre sier at nyhetene fra Sverige viser at hybride trusler kan ramme alle samfunn, også de nordiske.

– Dette understreker at alle samfunn, også vårt, må være oppmerksom på at vi har det vi kaller hybride trusler. Vi må ta hybride trusler på alvor, sier Støre til VG.

Han peker på cyberangrep og annen etterretningsvirksomhet mot militære, sivile og næringsmål som eksempler på hybride trusler.

– Det finnes flere måter å gå over grensen på og noe av det kan skje på denne måten. Nå vet vi ikke detaljene i hva som er opprinnelsen for det du ser i Sverige, men vi skal følge det meget nøye for å få vite hva dette handler om, sier han.

TYSK OPPSTILLING: De tyske paneldeltagerne ble nøye oppstilt og i flere ulike kombinasjoner når det skulle tas bilder med statsministeren.

Eskalerer ikke militært

Sverige har økt sin militære aktivitet som følge av økte spenninger i Europa, mens Danmark øker sitt styrkebidrag til Nato-styrken i Baltikum.

Foreløpig ønsker ikke Norge å gjøre det samme.

– Hvorfor gjør vi ikke det samme som Danmark eller Sverige?

– Norge har en kjerneoppgave og det er å passe på sikkerhet og stabilitet i nord. Det er noe vi gjør for vår sikkerhet og det er noe Nato-allierte, nordiske og europeiske partnere er innforstått med og glade for, sier Støre.

Han sier at en av Norges roller er å senke spenningen med Russland i nord.

– Norges kjerneoppgave nå er å passe på at det er stabilitet og lav spenning langs kysten og i nord, sier han.

BIG BOSS: Olaf Scholz er nyvalgt forbundskansler i Tyskland.

Utelukker ikke politisk sammenheng

Støre er tirsdag på besøk hos Tyskland, der han på kvelden skal møte forbundskansler Olaf Scholz. Han deltok tirsdag formiddag på en paneldebatt om grønn energi og Norges rolle.

Han sier at de høye strømprisene i Europa er knyttet til lave gassleveranser fra Russland.

– Så vidt jeg kan se, så leverer Russland etter inngåtte avtaler, men det betyr ikke at Russland leverer det de kan levere. Det leveres gass utenfor de langsiktige avtalene. IEAs generaldirektør er veldig tydelig på at Russland bidrar til de høye gassprisene, sier Støre og legger til:

– At det kan sees på i en politisk sammenheng, det kan vi ikke utelukke, sier han.

FØRSTEREIS: Jonas Gahr Støre er onsdag i Berlin på sitt første bilaterale besøk som statsminister.

Han har fått flere spørsmål fra tysk presse om Norge kan levere mer gass til Tyskland, som også sliter med høye strømpriser.

– Norge leverer all den gassen vi kan og litt til, har jeg inntrykk av fra selskapene som eksporterer, sier Støre.

– Det minner oss jo om at Europa og Tysklands sikkerhet er knyttet til stabile energileveranser. Der spiller Norge en viktig rolle. På dette besøket har jeg fått understreket mer enn tidligere betydningen av at Norge fortsetter å levere, fordi vi vet at det er pålitelige leveranser fra et land som de kjenner godt politisk, legger han til.

Tyskland vil ha flere kabler

Tysklands statssekretær Patrick Graichen sier til VG at de ønsker flere kraftkabler til kontinentet for å overføre fornybar kraft, mens Støre har lovet at regjeringen ikke skal bygge nye mellomlandsforbindelser de neste fire årene.

– Det vi trenger er en felles visjon for havvind i Nordsjøen. Dette vil inkludere kraftkabler, sier Greichen.

– Ifølge europeisk forskning er potensialet for havvind fra Nordsjøen på 300 gigawatts. Vi bør sammen finne ut hva potensialet er for havvind, men dette gjelder også kraftkabler, sier han.

KRITISK: Statssekretær Patrick Graichen er kritisk til at såkalt blå hydrogen skal spille en permanent rolle i det grønne skiftet, men sier at det kan være en del av overgangen til fornybarsamfunnet.

Skylder ikke på kabler

– Er det strømkablene til Europa som er skyld i at strømmen er dyr i Norge i dag?

– Det er et ekstraordinært prisbilde i Europa, som også slår inn i Norge. Det skyldes blant annet at det er veldig høye gasspriser. Det er noe Norge på kort sikt tjener penger på, men det er ikke en situasjon vi ønsker fordi vi vil ha stabile og lave energipriser, sier Støre.

Dagens Næringsliv har skrevet flere saker om en intern uenighet i regjeringen om tolkningen av Hurdalsplattformen.

BEKYMRET: Jonas Gahr Støre har på Tysklandsbesøket uttrykt bekymring for situasjonen i Ukraina og hybride trusler.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) mener at forbudet mot mellomlandsforbindelser ikke rammer såkalte hybridkabler, som fører strøm fra havvindinstallasjoner direkte ut til Europa og til Norge.

Sps Marit Arnstad er uenig.

– Kan vi få hybridkabler under denne regjeringen?

– Den forrige regjeringen hadde ikke avklart alle betingelser rundt hybridkabler. Vi er enige om at vi ikke skal bygge nye overføringskabler denne perioden, men utelukker ikke at nye vindmøller i havet kan ha teknologisk mulighet til å levere sin kraft flere steder og at vi får et nett i Europa, sier Støre.