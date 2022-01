TILFLUKTSSTED: Den lille landsbyen 16 mil unna Kiev, har blitt et midlertidig hjem for paret John Gunnar Haugenes og hans samboer Viktoriia Denysiuk.

Norske John Gunnar har forlatt Kiev: Tryggere på landsbygda

I frykt for at det skal bryte ut krig i Ukraina, har norske John Gunnar Haugenes (47) og samboeren forlatt hjemmet sitt i Kiev, og oppholder seg nå i en liten landsby.

Av Nora Thorp Bjørnstad

Situasjonen i Ukraina blir stadig mer spent, og all den tid diplomatiske samtaler mellom Russland og Vesten ikke har nådd frem, bor ukrainere med en konstant trussel om krig hengende over seg.

Det har ført til at norske John Gunnar Haugenes og hans samboer har forlatt hjemmet sitt i Kiev, pakket bilen og reist 16 mil ut til en bygd med 240 innbyggere i utkanten av byen Zhytomir.

– Det er oss, rundt 170 helt like murhus, fire kyr og foreldrene til min samboer. Det føles langt tryggere her enn i Kiev, som både er nærmere grensen med soldater, og ville vært et mer strategisk mål for et angrep, forteller Haugenes til VG på telefon fra Ukraina.

– Før tenkte jeg at det ikke var farlig å være i Kiev. Men med hviterussiske tropper som mobiliserer ved landegrensen bare et par-tre timers kjøretur unna ... Så tenker vi nå på å leie en kassebil og kjøre alt vi har av eiendeler ut hit, sier Haugenes.

SKYTTERGRAV: En ukrainsk soldat i Shyrokyne kikker ut fra skyttergraven i retning der de russiskstøttende troppene befinner seg.

Ikke nøyaktig oversikt over antall nordmenn

John Gunnar Haugenes er en av rundt 100 som har registrert at de er i Ukraina på reiseregistrering.no.

Kommunikasjonsansvarlig i UD, Guri Solberg, sier til NTB at fordi det er frivillig å registrere seg, så har de ikke eksakte tall på hvor mange norske borgere som er i landet.

Utenriksdepartementet oppfordrer alle som oppholder seg i Ukraina til å følge situasjonen tett.

HOVEDSTADSLIV: John Gunnar Haugenes beskriver livet han og Viktoriia Denysiuk har hatt i Kiev som priviligert og fullt av spennende muligeter. Nå har de satt det på pause.

Fraråder reiser

Haugenes, som opprinnelig er fra Tvedestrand, flyttet til Kiev for et drøyt år siden etter å ha vært til og fra med arbeid der siden 2016. Nå driver han et bemanningsselskap som leier ut arbeidskraft til Norge.

I 2017 traff han ukrainske Viktoriia Denysiuk (29) som han ble kjæreste, og så samboer, med.

Det er hennes foreldre som har det lille småbruket paret nå har søkt ly i.

Denne uken gikk det norske Utenriksdepartementet ut og frarådet reiser til Ukraina som ikke er helt nødvendige. Fastboende nordmenn blir oppfordret å ha god oversikt over utreisemuligheter.

Pass klart

Torsdag fortsetter det intense diplomatiske arbeidet for å forsøke å finne en fredelig løsning på den svært tilspissede konflikten. Russland har nå fått endelig svar fra USA og Nato på kravene om sikkerhetsgarantier de har lagt på bordet.

Russernes fremste krav, at Ukraina ikke skal bli medlem av Nato, får de fortsatt blankt nei på av de allierte.

I dagene fremover skal samtalene fortsette, mens Russland fortsatt har nærmere 100.000 soldater ved den ukrainske grensen.

At situasjonen brått kjennes mer spent og urolig, bekrefter den 47-årige nordmannen fra den ukrainske landsbygda.

– Helt frem til de siste dagene har de fleste ukrainere jeg snakker med vært av den oppfatning at dette ikke er stort mer dramatisk enn den hverdagen de har levd i siden konflikten startet i 2014. Men nå kjenner flere at trusselen om en russisk invasjon føles helt reell, og at det kan skje snart.

Holdningsendringen er blant annet drevet av rådene som gis til folk gjennom nyhetssendingene, sier Haugenes, og forteller at samboeren hans nettopp leste høyt fra en artikkel hvor folk ble minnet på å ha nødvendig mat og drikke til oppbevaring, pluss strømaggregat og pass.

– Her landsbyen har de hele tiden vært veldig avslappet og ingen av dem hadde pass. Men nå følger de at noe er på gang. Plutselig er det tema hva de skal gjøre med de fire kyrne her, sier Haugenes til VG.

PLAN B: Småbruket i Tvedestrand som brukes som feriehus, vil bli boligen der John Gunnar, Viktoriia og hennes foreldre søker til dersom de drar fra Ukraina.

Sikkerhetsekspert: – Kan forstå

Professor og direktør for det uavhengige sikkerhetsforumet «Ukrainian Prism», Hanna Shelest, sier at selv om det er liten grad av organisert utflytting på grunn av krigsfrykt, så finnes det individuelle tilfeller av slikt nå i Ukraina.

– Noen få frivillige organisasjoner som jobber med Donbassområdet har gitt anbefaling om at hvis Ukraina blir angrepet, burde man ha et sted å søke tilflukt, som en hytte eller lignende ute på landet. Så jeg kan forstå hvor den tanken kommer fra, sier Shelest til VG.

– Er det grunn til å tro at det er lurt å trekke ut av hovedstaden?

– Det kan det være, fordi storbyer har kritisk infrastruktur, og dermed kan tenkes å bli mål for missilangrep. Mange er kanskje redde for at Kiev som hovedstad vil ha en høy symbolverdi for en fiende å kapre. I den sammenhengen er små byer sikrere, fordi ingen bryr seg om dem som et strategisk mål, sier sikkerhetseksperten.

Hun påpeker at storbyer likevel vil ha bedre lager av nødforsyninger.

SIKKERHETSEKSPERT: Hanna Shelest er professor og direktør for det uavhengige sikkerhetsforumet «Ukrainian Prism».

Militære kjøretøy

Nå har Haugenes og svigerfamilien hans fått ordnet pass til alle sammen. Nordmannen har barn i Norge, og sier han derfor ikke vil risikere å bli værende i Ukraina dersom en krig skulle bryte ut.

– Og Veronika reiser ikke uten foreldrene sine, så da blir det at vi reiser alle sammen til feriehuset i Tvedestrand hvis noe skjer, konkluderer han.

Selv har han kjent frykten blusse opp i seg et par ganger den siste uken.

På hovedveien har det brått kommet kolonner med militære kjøretøy, og det er mye både politi og militært personell å se.

– Jeg kjente en klump i halsen da jeg så dem her om dagen, og det slo meg at jeg teknisk sett, som fastboende her, kanskje kan bli kalt inn for å kjempe i en krig. Det skjer nok ikke, men et lite sekund kjente jeg på redselen, forteller han.

I Norge følger familien hans spent med på situasjonen i landet der Haugenes oppholder seg.

– Moren min sier at kanskje jeg bare må reise i det jeg står og går i, uten å få hentet det vi eier i Kiev først. Og nå begynner jeg å tenke at det faktisk ikke er urealistisk.