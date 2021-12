TOPPMØTE: Den norske statsministeren Jonas Gahr Støre og Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa leder land på hver sin side av verden – og på hver sin side av skalaen på vaksinedekning.

Støre i møte med Sør-Afrikas president – berømmer varsling om omikron

Her snakker statsminister Jonas Gahr Støre med presidenten i Sør-Afrika, landet som først oppdaget og varslet om omikron-varianten.

Publisert: Nå nettopp

– Det som er veldig negativt, er hvis land i frykt for reaksjoner ikke melder fra. Da er vi ille ute, sier statsminister Jonas Gahr Støre til VG.

For etter at Sør-Afrika varslet at de hadde oppdaget en ny variant av coronaviruset, ble sørafrikanere møtt med innreiseforbud i flere land. EU oppfordret til flystans.

– Sør-Afrika var åpen om viruset. I motsetning til Kina i starten, der det tok lang tid og det var uklart, så er dette blitt kjent raskt. Og det fortjener Sør-Afrika anerkjennelse for, sier statsministeren.

Torsdag satt Støre i et digitalt møte med den sørafrikanske presidenten Cyril Ramaphosa. For Norge har gjennom pandemien ledet et globalt coronasamarbeid med Sør-Afrika, kalt ACT-A, som blant annet skulle sikre rettferdig fordeling av vaksiner.

Men vaksineringen henger fortsatt kraftig etter i Afrika:

I noen afrikanske land er fortsatt under to prosent av den totale befolkningen fullvaksinert, mot 71,7 prosent i Norge.

– Hva var hovedbudskapet fra den sørafrikanske presidenten?

– Han var veldig på betydningen av solidaritet og støtte til de landene som ikke har vaksinedekning. Sør-Afrika er det landet som har kommet lengst i Afrika, men de ligger jo på 25 prosent. Han ønsket en rettferdighet rundt det og minnet om hvordan dette rammer de fattigste landene veldig sterkt, sier Støre.

Et tema på møtet, var at ACT-A har et finansieringsbehov på hele 20 milliarder dollar.

– Det er ikke nødvendigvis mangel på vaksiner som er den store utfordringen, men det er å få til en god distribusjon, og et system som gjør at dette også kommer til fattige land, sier Støre.

– Det er høy- og mellominntektsland som må stille opp. Vi hadde til vurdering i regjering om vi skulle si at «nå har Norge gjort en innsats for ACT-A. Nå kan andre stille opp». Men vi besluttet at vi skal fortsette, sier statsministeren.

Den digitale samtalen ble holdt under et møte i ACT-A, et global samarbeid mellom land som jobber for å sikre vaksinekapasitet, utstyr, personell, og kompetanse til at land i utvikling kan bekjempe coronaviruset.

– Jeg mener både at vi har et ansvar som et utviklet land, men også at omikron har vist oss at dette til de grader er i vår egen interesse. Så lenge dette får mutere uforstyrret i land langt unna, kommer det på en lokal plass nær deg veldig fort, sier Støre.

– Norge har bidratt mye til internasjonalt vaksinearbeid, men likevel har vi prioritert vaksiner på egne friske voksne mens helsepersonell og risikogrupper i utviklingsland har blitt stående uten?

– Ja, og det er selvfølgelig et moralsk dilemma, svarer Støre.

– Men for meg, er det klart at som norsk regjering og som myndighetsperson har vi et førsteansvar for å ta vare på egen befolkning. Det ligger i bunnen. Men det er ingen motsetning mot at vi også bidrar aktivt internasjonalt, det har Norge vist gjennom utviklingspolitikk, sier den norske statsministeren.

Ifølge VGs talloversikt har 55 prosent av verdens befolkning nå fått minst én dose. Men det altså store forskjeller mellom verdensdelene.

Målet er at 70 prosent av verdens befolkning skal være vaksinert innen september 2022, med minst én dose.

– Det høres jo egentlig ikke så bra ut, med tanke på at skal bli ferdig med denne pandemien snart?

– Det kan du si, fordi det er bare 100 prosent som er godt nok, på et vis. Men muligheten for å nå 70 prosent avhenger av veldig mye som skal lykkes. Det er mange muligheter for at det kommer til å bli veldig krevende. Jeg synes det er et veldig ambisiøst mål, når du ser på historien, og vi vil ha kommet vesentlig lenger. Får du en vaksinedekning på 70 prosent, øker beskyttelsen kraftig og spredningen går ned, sier Støre.

Han forteller at utviklingen viser hvor globalt viruset er.

– Et utbrudd i Sør-Afrika for om lag to uker siden er i dag den dominerende utfordringen i Norge, påpeker Støre.

