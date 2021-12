Fredsprisvinner ut mot Facebook: − Sosiale medier er et dødelig spill om makt og penger

Under en storslått seremoni på corona-sparebluss fikk journalistene Maria Ressa og Dmitrij Muratov sine Nobelprismedaljer fredag ettermiddag.

Av Harald Berg Sævereid og NTB

– Jeg håper prisen kan bety beskyttelse for journalister. Dette er verdens mest kjente pris, sa statsminister Jonas Gahr Støre før han gikk inn i hovedstadens storstue, den utsmykkede og dekorerte storsalen i Oslo rådhus.

Fredsprisvinner Maria Ressa brukte deler av sin tale til å gå ut mot nettgiganter som Facebook.

– Det vi har mest behov for i dag, er å få snudd dette hatet og denne volden, dette giftige grumset som strømmer gjennom vårt informasjonsøkosystem, sa hun blant annet og fortsatte:

– Sosiale medier er et dødelig spill om makt og penger. Disse amerikanske selskapene som kontrollerer vårt globale informasjonsøkosystem, gir et skjevt bilde av fakta, et skjevt bilde av journalister. De er designet slik at de splitter og radikaliserer oss. De tjener enda mer penger på å spre hat og fremkalle det verste i oss, slår hun fast.

David Beasley, holder tale under utdelingen av Nobels fredspris i Oslo rådhus.

Anklager Russland for barbari

Tortur lever i beste velgående i dagens Russland, sier den russiske fredsprisvinneren Dmitrij Muratov i sitt nobelforedrag i Oslo rådhus fredag.

Han er sjefredaktør for den uavhengige avisen Novaja Gazeta.

I foredraget gikk Muratov hardt ut mot president Vladimir Putins regime og trakk linjene tilbake til Stalins undertrykkelse av det russiske folket.

Blant annet blir straffesaker basert på falske anklager ofte brukt i politiske saker, sier Muratov, som viser til anklagene mot opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj.

– Vi får stadig oftere høre om tortur av innsatte og anholdte. Folk blir torturert for at de skal brytes ned, for at straffen skal bli enda mer brutal. Dette er barbari, sier Muratov.

TALTE: Fredsprisvinner Dmitry Muratov er sjefredaktør for avisen Novaja Gazeta.

Også journalistikken i Russland er inne i en mørketid, sier fredsprisvinneren.

– Over hundre journalister, medier, menneskerettsforkjempere og NGO-er har i løpet av de siste månedene fått status som «utenlandske agenter». I Russland er dette det samme som folkefiender, sier han, og advarer mot at verden beveger seg lenger og lenger vekk fra demokratiet.

– Diktaturene har sørget for å gjøre det lettere å utøve vold. I landet vårt (og ikke bare der) er det vanlig å tenke at politikerne som unngår blodsutgytelse, er svake. Dette er fremskritt uten frihet. Som å få melk uten å ha ku, slår han fast.

Muratov mener at uavhengig journalistikk er motgiften mot en slik utvikling.

– Vi er journalister, vår oppgave er klar: Å skille mellom fakta og usannheter, sier han.

FNs matvareprogram

I tillegg til årets prisvinnere mottok også direktøren for FNs matvareprogram, David Beasley, på vegne av WFP som nobelprisvinner gode ord fra Nobelkomiteens leder, Berit Reiss Andersen.

Og fredag kunne Beasley kunne endelig holde sin Nobelpris-tale som han ikke hadde anledning til i 2020 da Verdens matvareprogram ble tildelt fredsprisen.

Den tidligere guvernøren for den amerikanske delstaten Sør-Carolina tok de rundt 200 tilhørerne, inkludert kongefamilien, gjennom en rekke land hvor krig og sult herjer i en følelsesladet og personlig takketale med hyppige sitater fra Bibelen og brutale fakta fra virkeligheten.

– Når jeg går til sengs hver kveld, tenker jeg ikke på alle de barna vi klarer å redde livet på, jeg gråter over alle dem vi ikke klarer å holde liv i, sa David Beasley, som mener situasjonen for verdens nødstilte har gått fra vond til verre.

Han peker på tre årsaker til dette: Konflikter, klimaendringer og ikke minst korona.

– Viruspandemien har skapt en sekundær sultpandemi, som er atskillig verre enn den første. Nedstengningene har ført til tap av levebrød, stans i mattransporten og til at prisene skyter i været. Verdens fattige blir priset ut av muligheten til overlevelse, var klare meldingen fra direktøren for Verdens matvareprogram, WFP, til tilhørere i Oslo rådhus.

Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen sa i sin tale i Oslo rådhus at informasjons- og ytringsfriheten går tilbake rundt om i verden, og at demokratiet er på vikende front, skriver NTB.

– I forreste linje for å forsvare demokratiet står journalister og en fri og faktabasert presse.

– Maria Ressa og Dmitrij Muratov deltar i en krig hvor det skrevne ord er deres våpen, hvor sannheten er deres mål, og hvor enhver avsløring av maktmisbruk er en seier, sier Reiss-Andersen.