RUSSISK VALUTA: Den russiske rubelen innføres i Kherson søndag. Lederen for byens administrasjon sier det vil ta opp til fire måneder.

Innfører russisk valuta i okkupert by: − Minner om hvem som styrer

Eksperter ser innføringen av den russiske valutaen som del av en plan om å innlemme byen i den russiske sfæren.

Av Eirik Wichstad

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I den daglige rapporten fra britisk etterretning skriver de at Russland innfører bruk av den russiske rubelen i den okkuperte byen Kherson sørøst i Ukraina søndag.

Lederen for den nyinnsatte administrasjonen i byen, Kirill Stremousov, sier overgangen fra den ukrainske valutaen hryvnja til den russiske rubelen vil ta opp til fire måneder, oppgir Reuters.

– Det har en viktig symbolsk verdi, i form av at det minner befolkningen om hvem som styrer, sier førsteamanuensis i økonomisk historie ved Høgskolen Innlandet, Gregory Ferguson-Cradler.

Forskeren ser grepet som et ledd i å gjøre den ukrainske byen mer avhengig av Russland, og gjøre det tilsvarende vanskelig å løsrive seg.

Veksler i protest

Britisk etterretning tyder det som en russisk intensjon om om å utøve sterk politisk og økonomisk innflytelse på lang sikt.

Allerede før innføringen har det kommet rapporter om at rubelen har blitt tatt i bruk i mindre skala i byen som nå har vært okkupert i 60 dager.

Flere har opplevd å bli betalt i rubler, og enkelte har fått pensjonsutbetalingen sin i russisk valuta, ifølge BBC.

– For øyeblikket er det fortsatt vekslingssystemer for valuta i drift i byen. Hvis jeg blir betalt i rubler går jeg og veksler det til hryvnja, det tror jeg andre vil gjøre også. Det er en liten protesthandling, sier Kherson-innbygger Olga til den britiske kringkasteren.

Tror på alternativt banksystem

Den ukrainske ordføreren i Kherson, som nå har blitt avsatt av russiske myndigheter, mener innføring av rubelen ikke er mulig, sier han til BBC.

Det forklarer han med at det eneste fungerende banksystemet i regionen er ukrainsk, og at det ikke vil være mulig å ta ut russiske rubler.

Nupi-forsker Jakub Godzimirski, som er ekspert på russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk, tror Kholykaiev har rett i det, men er selv overbevist om at russerne vil strekke seg langt for å etablere rubelen i området.

– Det ville ikke overraske meg om russerne flytter store rubelmengder fra Russland og etablerer en alternativ bank i Kherson, sier han.

GRADVIS: Ekspert på russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk, Jakub Godzimirski, tror neste steg er at Russland arrangerer folkeavstemning om løsrivelse i Kherson.

Strategi for innlemmelse

At Russland innfører sin egen valuta i byen, ser Godzimirski som et virkemiddel for å befeste sin kontroll ytterligere i området, og viser til Donetsk og Luhansk som lignende eksempler.

– Jeg tror de har samme planer her: Først innfører de russisk valuta, så avholder de en folkeavstemning, så sier de lokale styresmaktene at de vil være en slags selvstendig stat, som siden blir en del av Russland, sier han.

Kherson er den nest største byen Russland har tatt kontroll over etter krigsutbruddet.

Nupi-forskeren peker på at byen er strategisk viktig for å sikre vannforsyning til Krim og for å gjennomføre planene om å opprette en landbro mellom Donbas og Krim.

Det britiske forsvarsdepartementet skriver at varig kontroll over Kherson og transportforbindelser vil øke Russlands evne til å opprettholde sin fremmarsj mot nord og vest, og forsterke Russlands kontroll over Krim.