PRESIDENT: Recep Tayyip Erdogan fra Nato-toppmøtet i Madrid.

Erdogan: − Sverige har lovet å utlevere 73 terrorister til Tyrkia

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan Erdogan sier Sverige og Finland må oppfylle sine løfter til Tyrkia før hans parlament godkjenner avtalen om medlemskap for de to landene.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det er over dobbelt så mange som Tyrkias justisminister Bekir Bozdag tidligere krevde.

Presidenten kaller avtalen for en «diplomatisk seier» for Tyrkia.

Det var tirsdag at det ble klart at det var enighet mellom Nato-landet Tyrkia og de to søknadslandene Sverige og Finland om at de to sistnevnte endelig kunne få behandlet sine søknader.

Erdogan sier at Finland og Sverige må oppfylle løftene sine før det tyrkiske parlamentet ratifiserer avtalen.

Med andre ord truer Erdogan å blokkere Nato-medlemskapene om ikke avtalene holdes.

– Sverige og Finland må gjøre sin del først. Det inngår i avtalen, sier Erdogan ifølge Expressen.

Utleveringer og våpensalg til Tyrkia

Landet hadde blokkert behandling av de svenske og finske Nato-søknadene siden 13. mai. Erdogan har beskyldt de nordiske landene for å støtte grupper Tyrkia anser som terrorister.

Onsdag snudde tyrkerne, etter at Sverige og Finland etterkom en rekke krav. En avtale signert av de tre landenes utenriksministere forplikter Sverige og Finland til å jobbe med Tyrkia i spørsmål som angår terror og terrorgrupper.

Avtalen omfatter blant annet å samarbeide med Tyrkia i kampen mot PKK, ikke støtte YPG/PYD eller Gülen-bevegelsen, slutt på stans av våpensalg til Tyrkia, i tillegg til utlevering av personer som Tyrkia mener er terrorister.

YPG er dem væpnede delen av det prokurdiske organisasjonen PYD. Tyrkia anklager PYD for å være styrt av PKK, ettersom de to anses som søsterpartier.

– Hvis du ikke driver med terrorvirksomhet, trenger du ikke bekymre deg, sa statsminister Magdalena Andersson (S) til Expressen onsdag.

Truet med mistillit

Avtalen har vakt flere reaksjoner.

Onsdag sa Rødt-leder Bjørnar Moxnes at Nato-sjef Jens Stoltenberg nå ofrer kurderne for å få innlemmet Sverige og Finland i alliansen.

– Nato og Stoltenberg ofrer kurderne. Avtalen viser hvordan det autoritære, tyrkiske regimet effektivt bruker sin vetomakt i Nato til å presse fram støtte til brudd på menneskerettighetene, ikke minst overfor kurdere, sier han.

POLITIKER: Svensk-kurdiske Amineh Kakabaveh

Den uavhengige svensk-kurdiske representanten Amineh Kakabaveh truet onsdag med mistillitsforslag mot utenriksminister Ann Linde (S), melder Aftonbladet. Hun etterspurte da mer informasjon om hva avtalen innebar.

Kakabaveh var tungen på vektskålen da den svenske riksdagen nedstemte et mistillitsforslag mot justisminister Morgan Johansson.

Hun stemte blankt, med krav om at Sverige ville fortsette stans i våpeneksport til Tyrkia og ikke terrorstemple flere kurdiske grupper.