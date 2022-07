UKRAINA: Norges statsminister Jonas Gahr Støre, besøkte fredag den utbombede byen Tsjernihiv i Ukraina.

Støre i Kyiv: − Direkte betydning for vår sikkerhet

KYIV (VG) Statsminister Jonas Gahr Støre er fredag på et topphemmelig besøk til Ukraina. Inntrykkene fra turen vil han aldri glemme, sier han til VG.

Natt til fredag, mens portforbudet er gjeldende og ukrainske soldater jakter russiske sabotører, rullet toget med Støre inn til Kyiv. Derfra går turen videre til Tsjernihiv, nord i Ukraina.

I én måned ble byen utsatt for tungt bombardement fra russiske jagerfly og artilleri, og blant områdene som ble truffet var en boligblokk i sentrum.

– Det var ingen militære mål her? spør statsminister Jonas Gahr Støre.

– Her var det bare et boligstrøk, et apotek og et sykehus. Det var grusomt her de første dagene av krigen, forteller guvernøren i Tjernihiv, Vyacheslav Chaus.

Støre ser alvorstynget på det gapende hullet i boligblokken og det vridde armeringsjernet. Så setter han seg i den pansrede bilen og blir kjørt videre til en annen krigsherjet by i nord-Ukraina.

Skal ha et forhold til Russland

Med seg hadde han løfter om ti milliarder kroner i støtte. Pengene skal dekke tre hovedformål – humanitær hjelp, gjenoppbygging og støtte til driften av sentrale funksjoner, og skoler og sykehus. Den siste delen er militær bistand.

Han møtte landets president Volodymyr Zelenskyj etter at han reiste direkte fra Nato-toppmøtet i Madrid til Ukraina:

MØTTE ZELENSKYJ: Under besøket i Ukraina holdt Jonas Gahr Støre pressekonferanse sammen med president Volodymyr Zelenskyj.

Støre ble ikke den først, og blir heller ikke den siste som besøker det krigsherjede landet.

Listen over statsledere som har besøkt Ukraina begynner å bli lang. Da statsminister Boris Johnsen ruslet rundt i de brede avenyene i Kyiv i starten av april, skapte det overskrifter verden over. Siden har Emmanuel Macron, Olaf Scholz og Justin Trudeau besøkt byen vestlig etterretning trodde ville falle på 72 timer.

I fire måneder har den ukrainske befolkningen kjempet mot den russiske invasjonsstyrken. De siste ukene har VG reist rundt i landet og snakket med ukrainske soldater. De har alle sammen én bønn, og det er å få flere, og tyngre våpen. Og at det må skje nå.

Uten dette vil de ikke klare å stå imot, forteller mange av dem.

I slutten av juni kom det frem at Norge donerte 22 norske artillerivogner til landet i krig.

– Ukraina har i flere måneder bedt om tyngre våpen. Har vi vært for treige?

– Nei, Norge har fra første dag endret sin praksis gitt støtte til et land som er i selvforsvar. Gjort det beste vi kan for å svare på de behovene Ukraina har, og vi har levert i henhold til det vi har sagt vi skal levere til dem. Vi har levert også det du kan kalle tyngre våpen. Norge har gitt sin andel og vil fortsette å støtte Ukraina også på den humanitære og økonomiske siden.

– Det at vi har Russland som nabo, er det med i beregningen på hvor tunge våpen vi gir?

– Alt er en helhet her, men det at vi har Russland som en nabo understreker betydningen med at vi viser solidaritet med en annen nabo som har fått en fullskala invasjon, sier Støre.

– Vi skal ha fortsatt ha et forhold til Russland slik at vi kan ha dialog, løse problemer og samarbeide i nord. Men vi kan ikke si at dette ikke angår oss, for det gjør det. Det som skjer her har også direkte betydning for vår sikkerhet.

FANGET: 22 år gamle Angela ble holdt fanget av russiske styrker. Fredag fikk hun besøk av Jonas Gahr Støre.

Turen går forbi utsprengte nabolag, biler hvor kulehullene har gjennomhullet frontruten og veisperringer.

Så ruller kortesjen med pansrede biler opp utenfor en skole i landsbyen Yahidne. Vinduene er borte, og et stort, gapende hull er å se i taket.

Her ble 300 av byens innbyggere holdt fanget av russiske soldater i nesten én måned.

22 år gamle Angela bodde sammen med familien sin da det hun beskriver som aggressive russiske soldater beordret dem ned i kjelleren på skolen.

– De skrek til oss at det kom til å bli mye bombing, forteller hun til VG.

I nesten én måned tilbrakte de nede i den fuktige kjelleren. Både spedbarn og eldre mennesker måtte sove på betonggulvet.

– Fordi det var så lite oksygen så begynte de gamle menneskene å bli litt gærne, forteller hun.

Sammen med Angela var også bestefaren hennes, som døde der.

SKOLE: I kjelleren på en skole ble omkring 300 mennesker holdt fanget.

Da den lille familien dro til kirkegården for å begrave ham, ble de bombet av russiske styrker, forteller hun.

– Min mor, far og jeg ble alle skadet. Min far ble hardt skadet og fikk en splintskade i beinet. Nå kan han ikke gå skikkelig, forteller hun.

Familien fikk førstehjelp av de russiske soldatene, men måtte fortsatt tilbake til kjelleren som de ikke fikk lov til å forlate.

30. Mars, en drøy måned etter at russiske styrker invaderte Ukraina, trakk de russiske styrkene seg ut fra landsbyen.

– Dagen etter kom vårt militære hit, og vi var så glade for å se dem.

– Dypt umenneskelig handling

– Vi som kommer fra Nord-Europa har dere i våre hjerter, sier Støre, mens han snakker med noen av innbyggerne som ble holdt fanget i kjelleren.

– Dette er en dypt umenneskelig handling, nærmest tortur av en sivilbefolkning som er stuet ned i et kjellerrom og hvor døra er låst, sier han til VG.

Turen ned til kjelleren har gjort sterkt inntrykk på statsministeren.

– Jeg har vært nede og sett i den kjelleren, og det tror jeg at jeg aldri vil komme til å glemme.