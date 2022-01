SISTE FARVEL: Kisten med Desmund Tutu fraktes bort etter bisettelsesseremonien i St. Georg-katedralen i Cape Town.

Desmond Tutu bisatt i Cape Town

Anti-apartheid-aktivisten og erkebiskopen Desmond Tutu er blitt bisatt i en enkel seremoni i Cape Town i Sør-Afrika.

Av NTB-AFP-AP

Seremonien lørdag startet med sang og en prosesjon ned midtgangen i den anglikanske katedralen i byen.

Det var Tutu selv som hadde planlagt seremonien, og han ønsket at den skulle ha et nedtonet preg.

I katedralen lå nobelprisvinneren i en enkel kiste laget av furu – den rimeligste som det var mulig å oppdrive.

BISETTELSEN: Sør-Afrikas tidligere president Thabo Mbeki (foran til høyre) var blant dem som lørdag tok farvel med Desmond Tutu i St. Georg-katedralen i Cape Town.

Tutu døde andre juledag, 90 år gammel. De siste dagene har han ligget på paradeseng.

Under begravelsesseremonien leste Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa minneord. Han sa at Tutu kunne komme med skarp kritikk av myndighetene også etter at apartheidregimet var avviklet og demokratiet innført.

– Erkebiskop Desmond Tutu har vært vårt moralske kompass og nasjonale samvittighet, sa presidenten.

TALTE: Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa leste minneord for Desmond Tutu under bisettelsen i St. Georg-katedralen.

– Tutus lys skinte stadig sterkere

Også Sør-Afrikas tidligere president Thabo Mbeki var til stede i bisettelsen. Det var også den tidligere irske presidenten Mary Robinson og Nelson Mandelas enke Graca Machel.

Gudstjenesten ble ledet av Michael Nuttall – den hvite tidligere domprosten som var «nestkommanderende» da Tutu var erkebiskop i Cape Town.

– Vi var en forsmak på hva som kunne være mulig i vår villfarne, splittede nasjon, sa Nuttall lørdag.

Erkebiskopen av Canterbury, Justin Welby – som også er den anglikanske kirkens internasjonale overhode – kom med et videobudskap under bisettelsen.

– For mange av nobelprisvinnerne er det slik at deres lys er blitt svekket over tid. Men erkebiskop Tutus lys skinte stadig sterkere, sa Welby.

GRAVFERDEN: Den enkle furukisten med Desmond Tutu ble båret ut av katedralen i Cape Town etter bisettelsen lørdag.

Forsonende hånd

Sammen med Nelson Mandela var Desmond Tutu en av de mest markante motstanderne av raseskille-regimet i Sør-Afrika.

Med Bibelen i hånden førte Tutu en utrettelig kamp for å avskaffe det brutale raseskillesystemet. Han fordømte de hvite makthaverne i Pretoria, men strakte samtidig ut en forsonende hånd til den hvite befolkningen.

Samtidig førte han en intens kampanje for å få vestlige land til å innføre sanksjoner mot Sør-Afrika. I 1984 ble han belønnet med Nobels fredspris.

BIVÅNER: En mann stoppet opp i Cape Town for å følge bisettelsen av Desmund Tutu på en storskjerm som var satt opp.

Sannhetskommisjon

Etter at det hvite mindretallsregimet ble avviklet tidlig på 1990-tallet, ble Tutu i 1995 oppnevnt til leder for den sørafrikanske sannhets- og forsoningskommisjonen.

Kommisjonen dannet skole og er siden kopiert i flere land som har tatt oppgjør med tidligere tiders krig, ufred og overgrep.

I romjulen har kirkeklokkene i St. Georg-katedralen ringt til ære for Tutu. På grunn av koronarestriksjoner deltok bare rundt hundre sørgende i bisettelsen.

Etter bisettelse og kremasjon vil urnen med Tutus aske bli plassert i katedralen.