BESØKER BRANNOFRE: USAs president Donald Trump er på plass i California. Foto: Evan Vucci / AP

Trump besøkte nedbrent by: – Trist å se

UTENRIKS 2018-11-17T21:22:31Z

Donald Trump har besøkt ruinene av byen Paradise, som er mer eller mindre nedbrent som følge av skogbrannene i California.

Publisert: 17.11.18 22:22 Oppdatert: 17.11.18 22:52

– Det er sørgelig å se, sa presidenten mens han stirret utover et nedbrent nabolag.

– De forteller meg at dette ikke en gang er like ille som det er i andre områder. De sier at noen områder er verre enn dette, at det bare er aske igjen, fortsatte Trump.

Det hissige branninfernoet, som har fått navnet «Camp Fire», har hittil krevd 71 menneskeliv . Skogbrannen er den dødeligste i Californias historie, og over 1000 personer er meldt savnet.

– Det later til at det er flere savnede enn det noen overhodet trodde var mulig, sa Trump før han forlot Det hvite hus lørdag morgen.

Da presidenten landet i California ved 10.00-tiden lokal tid, ble han tatt imot av delstatens guvernør Jerry Brown og påtroppende guvernør Gavin Newson.

De to demokratene ble med Trump mens han reiste rundt og besøkte de store områdene som har blitt slukt av flammene.

Byen Paradise var blant de første områdene Trump besøkte. Flesteparten av de omkomne er funnet der.

Byen ble mer eller mindre utslettet allerede i løpet av 8. november, dagen da den første og største brannen brøt ut.