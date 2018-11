DØMT TIL FENGSEL: Nikolae Gruevskij på vei til retten i Skopje 5. oktober. Foto: ROBERT ATANASOVSKI / AFP

Korrupsjonsdømt eks-statsminister rømte i diplomatbil

Makedonias tidligere statsminister Nikola Gruevskij søker asyl i Ungarn.

Tirsdag meldte Nikola Gruevskij på Facebook at han var i Ungarn , og ville søke om asyl. Samtidig lette makedonsk politi etter den tidligere statsministeren i Makedonias hovedstad Skopje . Det ble også sendt ut en internasjonal arrestordre via Interpol .

Gruevskij er dømt til to års fengsel for korrupsjon. Tidligere denne måneden tapte han i Makedonias siste ankeinstans, og ble bedt om å møte opp i fengsel for å sone.

Eks-statsministeren valgte i stedet å forlate Makedonia.

«I løpet av de siste dagene har jeg mottatt utallige drapstrusler. Jeg er nå i Budapest, og jeg har søkt om å få politisk asyl i Ungarn», skrev han på Facebook 13. november.

Flukt i ambassadebil

Gruevskij fikk hjelp til å rømme av ungarske myndigheter. Torsdag kveld opplyste albansk politi at han hadde kjørt en ungarsk diplomatbil gjennom Albania, på vei til Ungarn. Gruevskij krysset grensen mellom Albania og Montenegro i en bil med registreringsnummer CD1013A klokken 19.11 tirsdag. Bilen er registrert på den ungarske ambassaden i Albania, melder politiet, ifølge nettstedet Balkan Insight .

Gruevskij var ikke etterlyst internasjonalt på det tidspunktet. Statsministerens kontor i Ungarn skriver på sine nettsider at Ungarn ikke hjalp Gruevskij med å forlate Makedonia.

«Av sikkerhetsgrunner har ungarske myndigheter gjort det mulig for Nikolae Guevskij, som var Makedonias statsminister i ti år, å få behandlet søknaden sin ved immigrasjonskontoret i Budapest, står det på nettsiden .

Skuddsikker Mercedes

Gruevskij var statsminister i Makedonia fra 20016 til 2016. Han ledet det konservative partiet VMRO-DPMNE. I mai ble han dømt til to års fengsel for å ha presset tjenestemenn til å kjøpe en skuddsikker Mercedes i 2012. Bilen, som er en av toppmodellen til den tyske produsenten, kostet nærmere seks millioner kroner.

48-åringen har tre andre tiltaler mot seg, og risikerer flere år i fengsel, om han skulle bli dømt. Han er blant annet anklaget for ulovlig avlytting av 20.000 personer.

Hristijan Mickoskij, Gruevskijs etterfølger som partileder i VRMO, hevder at den tidligere statsministeren er offer for politisk forfølgelse, og at domstolene i Makedonia er kontrollert av den sittende venstreorienterte regjeringen.

Asylsøkere som ankommer Ungarn må vanligvis oppholde seg i såkalte transittsoner ved grensen, mens de venter på at søknaden behandles, noe Gruevskij slipper.