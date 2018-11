Her «begraves» Khashoggi uten kiste: - Det er tøft for forloveden

UTENRIKS 2018-11-16T17:54:31Z

ISTANBUL (VG) Uten en kiste å be ved eller en grav å gå til, tok vennene til den avdøde Jamal Khashoggi i dag farvel med ham. De forteller VG om hvem den saudiske journalisten var.

Ingeborg Huse Amundsen Midtøsten-korrespondent i VG

Publisert: 16.11.18 18:54

Utenfor den storslåtte moskeen i Fatih, en konservativ bydel i Istanbul, står tre hvite kister drapert i turkis fløyer. Hijabkledde kvinner gråter over kistene og klemmer hverandre. Fire personer begraves denne regnfulle og høstkalde fredagen, men der kisten til Jamal Khashoggi (59) skulle ha stått, er det tomt.

Han ble drept inne på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul 2. oktober , og fortsatt har ingen funnet liket. Tyrkiske myndigheter mener han ble kvalt til døde, partert og etset bort med syre.

– Det er uvanlig å holde en begravelsesbønn når kroppen ikke er der, men skylden for det legger vi på gjerningspersonene. I våre øyne dør aldri martyrer. Jamal vil overleve alle dem som drepte ham, sier Yasin Aktay, Khashoggis venn og president Recep Tayyip Erdogans politiske rådgiver, til forsamlingen.

Flere hundre personer har møtt opp for å ta farvel med Khashoggi på islamsk vis. Blant dem er arabiske journalister og dissidenter, medlemmer av Det muslimske brorskap og tyrkiske politikere.

«Høflig, smart og karismatisk»

– Khashoggi var en veldig høflig, smart og karismatisk mann. Han hadde en sterk personlighet, var svært overbevisende i diskusjoner og intellektuell, sier presidentrådgiver Aktay til VG.

Aktay var en personlig venn av Khashoggi, og ble kjent med ham for ti år siden. Så nære var de to at da Khashoggi skulle på sitt skjebnesvangre møte ved Saudi-Arabias konsulat, hadde han bedt sin forlovede om å kontakte Aktay dersom noe gikk galt.

FAKTA: Dette er Jamal Khashoggi 59 år gammel saudisk journalist, kommentator og kritiker av kronprins Mohammed bin Salman.

Forsvant etter å ha gått inn i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul i Tyrkia 2. oktober 2018.

Saudiske myndigheter innrømmet 18 dager senere at han døde på konsulatet og hevdet at det skjedde under en slåsskamp.

Sto i årevis nær kongefamilien, har vært rådgiver for regjeringen og har nære bånd til Saudi-Arabias elite. Hadde en lang karriere i hjemlandet som journalist, redaktør og kommentator.

På 1980- og 90-tallet intervjuet han flere ganger al-Qaida-lederen Osama bin Laden i Afghanistan.

I september 2017 forlot Khashoggi hjemlandet, ifølge ham selv fordi han fryktet å bli pågrepet, i likhet med mange aktivister og regimekritikere.

Det siste året har han som skribent vært svært kritisk til den mektige kronprinsens politikk, spesielt krigen i Jemen, den diplomatiske striden med Canada og pågripelsene av kvinnerettsaktivister.

Khashoggi hadde det siste året bodd i eksil i USA. Han har blant annet skrevet for The Washington Post. Han har beskrevet hjemlandet som preget av frykt, trusler og pågripelser. (NTB)

– Prøvde du å beskytte ham?

– Nei, jeg advarte ham ikke fordi jeg visste ikke at han skulle på konsulatet. Dessuten var han nok ikke så bekymret for hva som kunne skje der inne. Folk blir i verste fall anholdt, men ikke drept på et konsulat, svarer presidentens rådgiver.

Aktay sier at han sist snakket med Khashoggi på telefon et par uker før han døde. I dag holder han jevnlig kontakt med journalistens tyrkiske forlovede, Hatice Cengiz .

– Hun er svært trist. Det er tøft for henne. Han ble drept rett før de skulle gifte seg, forteller Aktay.

Erdogans rådgiver: «Alle piler peker mot Mohammed bin Salman»

Tyrkiske myndigheter har hele veien ment at drapet på Khashoggi var planlagt og politisk motivert. Ifølge president Erdogan ble drapet planlagt og gjennomført av høytstående personer fra saudisk etterforsknings- og etterretningstjeneste.

– Tror du kronprins Mohammed bin Salman var ansvarlig for drapet på Khashoggi?

– Vi kan ikke dømme noen før retten har sagt sitt. Men alle piler peker mot ham. Det er naturlig å mistenke ham, svarer Aktay.









1 av 3 BØNN FOR EN VENN: Jamal Khashoggis venner og støttespillere ba for ham ved Fatih-moskeen i Istanbul fredag. Fra høyre: President Recep Tayyip Erdogans politiske rådgiver Yasin Aktay, AKP-parlamentariker Ahmet Hamdi Camli og Turan Kislakci, sjef for den tyrkiskarabiske journalistforeningen (t.v. for imamen). Ingeborg Huse Amundsen/VG

Krever svar: «Hvor er liket?»

Turan Kislakci, sjef for den tyrkiskarabiske journalistforeningen, var en av Khashoggis venner og kolleger. I sin tale ved den manglende kisten sa han: «Jamals siste ord var ’jeg blir kvalt’ . Det var ikke bare han som ble kvalt til døde, men hele menneskeheten».

– Han ble drept fordi han var en journalist. Fordi han skrev kritiske kommentarer om Saudi-Arabia i Washington Post om hvordan regimet dreper sivile i Jemen og Syria, sier Kislakci til VG.

Han er en del av støttegruppen til Khashoggi som nå krever svar om hva som egentlig skjedde 2. oktober:

– De drepte ham og kappet ham opp. Saudi-Arabia – fortell oss sannheten: Hvor er liket? Alt vi krever er rettferdighet.

Mener kronprinsen vil bli gud

En annen venn og kollega av Khashoggi er Ahmed Kamel. Den syrisk-palestinske journalisten pleide å opptre i TV-intervjuer med Khashoggi og de to dro på fagkonferanser sammen. Sist gang de møttes var et par uker før drapet.

– Han hadde det bra, men han var veldig i tvil om fremtiden. Han klarte ikke å bestemme seg for om han ville bo i USA eller Tyrkia , sier Kamel.

Khashoggi hadde de siste året bodd i selvpålagt eksil i USA, men var i Istanbul for å gifte seg med sin tyrkiske kjæreste da han ble drept. Han oppsøkte konsulatet to ganger; først for å be om noen ekteskapspapirer, så for å hente dem.

– Det var en stor feil å komme tilbake den andre gangen. Saudi-Arabia aksepterer ikke engang én eneste kritisk stemme, sier Kamel, og legger til:

– Mohammed bin Salman nøyer seg ikke med å være diktator. Han vil bli gud.