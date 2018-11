ANKLAGES: Her er 20 år gamle Imelda Cortez fra El Salvador i retten tidligere denne uken. Hun risikerer fengsel for brudd på abortloven og forsøk på barnedrap. Foto: RODRIGO SURA / EFE

Imelda (20) fødte frisk jente – risikerer 20 års fengsel for abortforsøk

Imelda Cortez (20) fra El Salvador skal ha blitt voldtatt av stefaren og fødte en frisk jente på do. Nå risikerer hun 20 års fengsel for brudd på abortloven og forsøk på barnedrap.

Stefaren skal ha voldtatt henne siden hun var 12 år gammel. Hun ble gravid som 18-åring og benekter at hun har forsøkt å abortere barnet.

Tidligere denne uken møtte Imelda Cortez i retten tiltalt for forsøk på barnedrap og brudd på abortloven. Rettssaken begynte mandag, men er nå utsatt til 17. desember.

– Det er en sak det er helt umulig å forstå, og et hårreisende eksempel på hvordan rettighetene til unge, fattige jenter blir krenket i El Salvador , sier rådgiver Patricia Kaatee i Amnesty International til VG.

El Salvador er et av seks land i verden som har totalforbud mot abort. Frem til 1973 var abort lovlig dersom kvinnes liv sto i fare eller graviditeten skyldtes en voldtekt. I 1998 ble også det forbudt.

– Visste ikke at hun var gravid

Amnesty-rådgiveren har vært flere ganger i Latin-Amerika, og sier det ikke er uvanlig at unge jenter ikke vet om de er gravide eller hvordan man blir gravid.

– Imelda har blitt systematisk voldtatt av sin stefar siden hun var 12 år, og blir gravid i 2016. Hun har ikke forstått at hun er gravid. En dag får hun plutselig sterke magesmerter. Imelda går så på utedoen og merker at noe løsner, hun roper på moren før hun besvimer, forteller Kaatee.

– Moren finner jenta blødende på gulvet og frakter henne til sykehuset. Barnet som ligger uskadet igjen i utedoen blir hentet opp, fortsetter hun.

Legene på sykehuset mente hun hadde forsøkt å ta abort.

– Behandles som en kriminell

Kvinnens advokat Alejandra Romero reagerer sterkt på hvordan hun har blitt behandlet. Imelda Cortez har sittet fengslet siden april 2017, skriver The Guardian . Datteren er nå to år gammel.

– DNA-tester har vist at barnet er stefarens. Likevel blir Imelda behandlet som en kriminell, og ikke som et offer for seksuell vold, har advokaten sagt.

Den 70 år gamle stefaren skal nå sitte fengslet anklaget for voldtekt av mindreårige. Onsdag formiddag hadde mer enn 54.000 signert en underskriftskampanje for å få henne løslatt .

25 sitter fengslet

Ifølge den salvadoranske organisasjonen Agrupación Ciudadana sitter rundt 25 kvinner fengslet i El Salvador anklaget for å fremkalle aborter. Selv mener kvinnene de har opplevd spontanaborter, dødfødsler eller andre komplikasjoner ved graviditeten.

Kaatee forteller at disse kvinnene ikke er bare dømt for brudd på abortloven, men også for drap på nærstående familiemedlem.

– Disse kvinnene er også dømt for drap på nærstående familiemedlem, med dommer på mellom 20 og 50 år, sier Patricia Kaatee.

Kaatee understreker at det også er kvinner som har blitt løslatt etter å ha fått en dom, blant annet María Teresa Rivera og Evelyn Beatriz Hernandez Cruz .

– Minst 15 kvinner er i løpet av de siste årene blitt løslatt fra fengsel etter ankesaker og benådning takket være Agrupación Ciudadana, sier rådgiveren.