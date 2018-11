DEN SISTE REISEN: Marjory ble bare 19 år gammel. Hun solgte peanøtter på gaten og i offentlige busser. Her tar hennes sønn og mamma farvel. Foto: Thomas Nilsson / VG

Marjory (19) drept av kriminelle gjenger i voldsherjede Honduras

UTENRIKS 2018-11-21T18:16:20Z

TEGICUGALPA, HONDURAS (VG) En knust mamma. En tapper sønn. Her lener de seg over kisten for å ta et siste farvel med Marjory (19).

Publisert: 21.11.18 19:16

VG dro til det sentralamerikanske landet for å se nærmere på hvorfor flere tusener herfra flykter i migrantkaravaner mot Donald Trumps USA.

Etter bare noen timer var vi i begravelsen til den 19-årige alenemoren som ble drept dagen før.

I en mørk bakgate i den gjengkontrollerte bydelen Villa Los Laureles utenfor hovedstaden Tegicugalpa har et 40-talls mennesker samlet seg.

De spiser, drikker, utveksler historier og smiler, og noen ganger høres en lav latter, som en hvilken som helst novemberkveld.

I taket henger dagens klesvask på tynne snorer. Et par løshunder rusler rundt i jakt på mat. Men noe er ikke helt som vanlig denne kvelden.

For innerst på tomten står en mørkebrun trekiste med to hvite stearinlys og brenner. På betonggulvet inntil kisten lyser de fargerike blomsterbukettene opp.

Sønnen ble vitne

Inne i kisten ligger en 19-årig gammel mamma til en liten gutt på 4 år.

Inne på bakrommet sitter 4-åringen på sin bestemors trygge fang.

Cristopher forstår at mamma Marjory aldri kommer hjem for å fortelle hvor høyt hun elsker ham.

Han var med sin mor for å kjøpe kylling da hun og en nær venninne ble skutt og drept midt på dagen, noen gater nedenfor der de bor.

Politirapporten viser at drapsmennene dukket opp helt uten forvarsel, at de skjøt kvinnene uten å si et ord, før de stakk fra åstedet.

Cristopher kom løpende hjem for å fortelle om det forferdelige som hadde skjedd.

19-åringens mor, Irma Patricia Gonzalez, tar han med ut til mammas åpne kiste. Hun løfter ham opp, slik at han skal få se ansiktet hennes for siste gang.

Hun er blitt sminket og har fått hvit kjole og hårbånd til den siste reisen.

Rømmer landet

Den tapre, lille gutten med de mørke krøllene holder tårene unna. Irma bryter sammen.

VG er blitt invitert inn i denne begravelsen. Familien sier først at vi er velkomne til å ta bilder, men at de ikke tør å prate med oss, fordi de er redde for represalier fra de ukjente gjerningsmennene.

Senere kommer de ut og henter oss. De vil snakke likevel. De ber oss om å komme inn på et lite rom hvor den nærmeste familien har samlet seg.

De forklarer at de ønsker at omverdenen skal vite hva som skjer her. De ønsker å fortelle at mennesker rømmer Honduras fordi store områder er herjet av dødelig vold, kriminalitet og en ekstrem fattigdom.

Helt frem til denne dagen bodde det ni mennesker i dette 15 kvadratmeter store rommet, hvor kjøkkenet ikke er mer enn en smal benkeplate, og hvor de sover på madrasser som de legger på gulvet på kvelden. De dusjer og går på do bak et forheng ute i et skur.

Nå er det bare åtte igjen som skal dele på denne plassen.

Uoppklarte drap

Marjory Stefany Gonzalez Carranza ble et voldsoffer i et land hvor 96 prosent av alle drap aldri blir oppklart.

Venninnen Angie Xiomara Arevalo Rodriguez (18) ble drept i den samme hendelsen søndag 18. november.

Den fryktede MS-13-gjengen kontrollerer store deler av området vi er i.

– Min datter skulle bare kjøpe kylling. Og så skjedde dette. Nå er jeg veldig redd for hva som skal skje med hennes sønn, siden han var et vitne til drapet. Derfor vil jeg ta med meg hele familien og reise til USA, sier Irma Patricia Gonzalez, som nå har tre egne barn igjen: Edgardo (13), Katy Michelle (11) og Sherly (9).

Frykten for hevn er en av flere årsaker til at drap knapt oppklares i Honduras.

For to år siden ble Irmas ektemann drept av gjengene. Nå har de også frarøvet henne den eldste datteren, hun som var den eneste i familien som hadde en inntekt.

Marjory solgte peanøtter på gaten og i offentlige busser. Dagslønnen var mindre enn en hundrelapp om dagen.

Populær jente

Da vi spør om hvordan Irma vil at hennes datter skal huskes, bryter hun sammen igjen.

– Hun var en flott datter. Hun jobbet slik at hun kunne hjelpe sine søsken, sin sønn og meg. Nå må jeg skaffe penger til husleie og mat selv. Det går jo ikke. Noen må passe barna, sier Irma.

Så snakker vi om hvor mange som sitter utenfor for å vise sin respekt.

– Marjory var en veldig glad og populær jente i nabolaget. Alle elsket henne. Det gjør meg stolt at så mange har kommet i begravelsen.

Men nå er Irma klar for å forlate venner og naboer.

– Jeg vil søke lovlig asyl i USA. Jeg kan ikke leve her lenger, på grunn av all volden. Du ser jo hva som har skjedd oss. Men jeg vil ikke reise mot USA og prøve å gå inn i landet ulovlig. Det vil være for tøft for mine barn, sier Irma.

På en liten krakk sitter Irmas mor Petronila Carranza og trøster dem som er rundt henne.

– Dette er en dagligdags hendelse for oss. Du er her i dag. I morgen er det en annen familie som går gjennom det samme, sier Marjorys bestemor.

Hun sier at hun forstår alle som rømmer mot USA. Men hun er også opptatt av dem som styrer i Honduras.

Ti drap i døgnet

Den originale migrantkaravanen, som ble Trumps viktigste sak i mellomvalget , startet som en protest mot president Juan Orlando Hernandez og det mange mener er et korrupt styre.

– Regjeringen gir bare penger til dem som stemte på den, hevder Carranza.

VG har via en oversetter snakket med en politikilde i Tegucigalpa. Ett av politiets hovedspor er at de to jentene ble angrepet fordi de nektet å bli kjærester med gjengmedlemmer.

– Gjengene går etter unge, flotte kvinner, og straffer dem som ikke aksepterer å innlede forhold med gjengmedlemmer, sier Paulo Cerrato, som har sett det meste i sine elleve år som krimreporter i Honduras.

På det meste har han dekket 23 drapssaker på samme dag. I dag er det rundt ti drap i Honduras hvert døgn.

Men Cerrato trekker på smilebåndet når vi påpeker at myndighetens egne tall viser en nedgang på 25 prosent i antall drap i Honduras i 2017 sammenlignet med året før.

– Myndighetene opprettet en ny kategori som de kalte «ubestemte drap». Det betyr at vi har sett saker der lik som har kulehull – eller kropper som er bundet fast og funnet i elven – kategoriseres som «ubestemt», og ikke tas med i den offisielle statistikken, sier krimjournalisten.

Han er likevel klar på at det er en nedgang i drap i Honduras, spesielt hvis han sammenligner med skrekkårene 2012 og 2013.

I 2012 ble 7172 mennesker tatt av dage, viser myndighetenes egne tall.

To tredjedeler av befolkningen på drøyt ni millioner lever i fattigdom og tallet økte med seks prosent i 2017, ifølge den lokale tenketanken FOSDEH.

80 prosent av alle arbeidere tjener mindre enn den gjennomsnittlige, månedlige minstelønnen på drøyt 3000 kroner.