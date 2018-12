TRAVEL FØRJULSTID: Statsminister Theresa May på vei til parlamentet i London tirsdag. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP

Brexit-nederlag for Theresa May: Må lage plan B for EU-bruddet

2018-12-04

BRUSSEL (VG) Det britiske underhuset har spisset brexit-dramaet ytterligere tirsdag kveld. Statsminister Theresa May må lage en plan B innen 21 dager etter at hennes masterplan for bruddet med EU har falt.

04.12.18

EØS-tilhengeren George Freeman og 25 andre utbrytere fra det konservative partiet stemte med opposisjonen, og dermed ble forslaget vedtatt med 321 mot 299 stemmer.

Dette pålegget til Mays regjering gjelder om hennes brexit-avtale med EU blir nedstemt neste tirsdag, 11. desember.

I et intervju med VG i forrige uke varslet Freeman at han samlet støtte for en slik plan:

– Vi er en voksende gruppe representanter fra alle partier som jobber med en plan B i underhuset, sa Freeman til VG i London.

Kan unngå «hard brexit»

Flere britiske aviser skriver tirsdag kveld at dette vedtaket, som ble frontet av Dominic Grieve, gjør det mindre sannsynlig med en «hard brexit» der Storbritannia står uten avtale når landet forlater EU 29. mars neste år.

Samtidig tar parlamentet kontrollen over prosessen videre, når og hvis Theresa Mays brexit-avtale faller.

Støtter «Norway plus»

Ifølge Freeman vil det da være lettere å samle underhuset bak en «Norway Plus»-plan hvor Storbritannia melder seg inn i EFTA og slutter seg til EØS-avtalen sammen med Norge, Island og Liechtenstein.

Men det øker også sjansen for tilhengere i underhuset av andre alternativer. som en ny folkeavstemning, eller at May tvinges til nye forhandlinger med EU.

Men regjeringen har avvist at EØS-sporet er aktuelt. Det gjorde også utenriksminister Jeremy Hunt da han møtte utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i London forrige torsdag.

Fem dagers debatt

Underhuset i London har satt av fem hele arbeidsdager til debatt om brexit fram til den avgjørende avstemningen 11. desember.

Tirsdag led Mays regjering enda et viktig nederlag på veien mot den politiske avgjørelsen:

Et flertall i Underhuset sier også, ifølge BBC , at regjeringen har vist «forakt for parlamentet» ved å holde tilbake store deler av regjeringens interne juridiske vurdering om hvordan bruddet med EU skal skje.

Regjeringen må nå offentliggjøre hele denne vurderingen.