KREFTSYK: Zainab Mughal (2) har kreftsykdommen nevroblastom, men kan kun få blodoverføringer fra en svært liten del av verdens befolkning. Foto: OneBlood

Leter verden rundt etter blodgivere til kreftsyke Zainab (2)

UTENRIKS 2018-12-05T01:47:03Z

To år gamle Zainab Mughal fra Florida er kreftsyk og trenger blodoverføring, men mangler et antigen som gjør at hun kun kan få blod fra en svært liten del av verdens befolkning.

Zainab Mughal har kreftsykdommen nevroblastom, en svulstsykdom som oppstår hos spedbarn eller småbarn. Svulstene oppstår i delen av nervesystemet som heter det sympatiske nervesystem.

Hun mangler det vanlige antigenet «Indian B», som de fleste har i de røde blodcellene. Dersom en person skal kunne gi blod til Zainab, må personen også mangle antigenet, hvis ikke vil kroppen hennes avstøte blodet.

Hun og familien bor sør i Florida , men søker nå verden rundt etter blodgivere.

Svært få kan hjelpe

– Da hun fikk diagnosen, gråt vi alle. De fant ut at hun har en sjelden blodtype. Både jeg og min kone testet oss, men kunne ikke være givere. Det samme gjorde mange i min familie, men ingen kunne gi, sier jentas far Raheel Mughal.

Blodtyper Blodtyper defineres ved sin reaksjon med spesifikke antistoffer. Vi har fire forskjellige blodtyper: A, B, AB og O (bokstaven O, men mange sier «null»). I Norge har omtrent 49 prosent av befolkningen A, åtte prosent B, fire prosent AB og 39 prosent O. Fordelingen av blodtypene varierer mellom ulike folkeslag. Kilde: Store medisinske leksikon

Ifølge organisasjonen OneBlood må donorene ha blodtypen A eller O, og være pakistansk, indisk eller iransk. Blant disse etniske gruppene er det færre enn fire prosent som har den genetiske variasjonen.

Organisasjonen OneBlood tilbyr testing overalt i verden, også i Norge.

Fant donor i England

For å behandle jenta mot sykdommen trenger hun blodoverføring. Så langt har man funnet tre donorer, blant annet én person i England, men jenta vil trenge mer blod enn det de kan gi. De to andre donorene er fra USA.

Dette er første gang organisasjonen mottar blod fra en internasjonal donor.

– Heldigvis har man enn så lenge klart å finne noen donorer slik at hun har kunnet gjennomføre den vanlige behandlingen, forteller faren.