KUNSTTYVERI: I 2012 ble syv kunstverk stjålet fra et museum i Rotterdam, blant annet Pablo Picassos «Tête d'Arlequin» nederst til høyre. Foto: Vadim Ghirda / AP Foto: Vadim Ghirda / AP

Trodde de fant savnet «Picasso»-kunstverk – ble lurt

UTENRIKS 2018-11-19T10:51:57Z

Kunstverket man trodde var Pablo Picassos savnede maleri «Tête d'Arlequin» er nå avslørt som en forfalskning.

Publisert: 19.11.18 11:51

VG var blant flere internasjonale medier som søndag skrev om at det man antok var det savnede Picasso-maleriet, hadde blitt levert inn til rumenske myndigheter lørdag.

Maleriet er et av syv kjente kunstverk som i 2012 ble stjålet fra et museum i Rotterdam i Nederland .

Nå viser det seg at kunstfunnet var et stunt fra de to belgiske regissørene

Bart Baele og Yves Degryse, som står bak prosjektet «True Copy» – et teaterprosjekt dedikert til den nederlandske kunst-falskneren Geert Jan Jansen.

Jansen skal ha stått bak en rekke forfalskninger av kjente kunstverk, ifølge duoen.

Det var den nederlandske kunstneren Mira Feticu som fant kunstverket i Romania etter å ha mottatt et brev med beskrivelse av hvor man kunne finne maleriet.

Søndag uttalte hun til den nederlandske rikskringkasteren NOS at hun hadde blitt lurt, og at hun var offer for et publisitet-stunt:

– Jeg fikk et brev skrevet på rumensk med instruksjoner til hvor maleriet var gjemt, har Feticu forklart til AFP.

Instruksjonene skal ha ført henne til en skog i Romania, hvor hun sammen med den nederlandske journalisten Frank Westerman gravde opp maleriet.

Den nederlandske journalisten Ewoud Kieviet har delt et bilde på Twitter av Feticu som gransker maleriet:

Feticu har tidligere skrevet en roman, basert på kunsttyveriet i 2012. Til nederlandske NOS uttalte hun søndag at hun skal ha fått en e-post fra den belgiske regissør-duoen hvor de erkjenner at det hele var en del av «True Copy».

I e-posten sendt til Feticu hevder de to regissørene at det fortsatt henger forfalskninger av Geert Jan Jansen i museer over hele verden.