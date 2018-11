FREDSFORUM: Erna Solberg (t.v.) talte søndag på fredsforumet i Paris. Til venste i bildet står Canadas statsminister Justin Trudeau. På andre siden står fredsprisvinner Nadia Murad. Foto: Yoan Valat / TT NYHETSBYRÅN

Erna Solberg i bresjen for pressefrihet foran verdens statsledere

UTENRIKS 2018-11-11T17:26:49Z

PARIS (VG) At Norge er best i verden på pressefrihet, forplikter oss til å hjelpe andre, sa statsminister Erna Solberg på fredsforumet i Paris.

I ettermiddag startet den internasjonale fredskonferansen Paris Peace Forum, der over 60 statsledere og organisasjonstopper fra hele verden er samlet.

De mange mektige besøkende til Frankrikes hovedstad inkluderer blant andre USAs Donald Trump, Tysklands Angela Merkel, Russlands president Vladimir Putin, og Norges statsminister Erna Solberg .

Sistnevnte markerte seg tidlig i fredsforumet med sitt innlegg om ytringsfrihetens betydning.

Tok ordet

Foran blant andre Frankrikes president Emmanuel Macron og Canadas statsminister Justin Trudeau sa Solberg at det er uakseptabelt at så mange journalister verden rundt trues, kun i kraft av deres jobb, og at «de fortjener vår helhjertede støtte».

FAKTA: Land med størst pressefrihet: 1. Norge 2. Sverige 3. Finland 4. Danmark 5. Nederland (Kilde: RSFs pressefrihetsindeks 2017/ NTB)

– Dette er ikke bare grunnlaget for demokrati og menneskerettigheter, men også for bærekraftig utvikling. Alt i alt handler det om å promotere fred og trygghet, fordi alle samfunn trenger noen som passer på, sa Solberg til de mange oppmøtte.

Macron: – Vi er truet

På møtet deltok også IS-overlevende og menneskerettighetsaktivist Nadia Murad, som vant Nobels fredspris i år . Murad holdt en appell om viktigheten av internasjonalt engasjement for å stoppe overgrep på ytringsfriheten.

Vertskapet for fredskonferansen, Frankrikes president Emmanuel Macron, innledet møtet med å si at selv om sosiale medier og internett er fantastiske virkemiddel for kommunikasjon, gjør det oss mer sårbare for informasjon som hvisker ut skillelinjene mellom løgn og sannhet.

– Vi står ved et vendepunkt for pressen. Våre ideologier er truet av et sterkt press fra ekstremisme og autoritære regimer, som forsøker å begrense vår ytringsfrihet, sa Frankrikes president Macron, før han ga mikrofonen til Erna Solberg.

Foregangsland

Norge ligger helt på toppen av Reportere uten grensers rangering for pressefrihet. Likevel gjenstår det arbeid selv her, mener statsministeren, som har foreslått å styrke arbeidet med menneskerettigheter med 680 millioner kroner i neste års statsbudsjett.

Land med minst pressefrihet: 176. Kina 177. Syria 178. Turkmenistan 179. Eritrea 180. Nord-Korea (Kilde: RSFs pressefrihetsindeks 2017/ NTB)

Solberg håper nå at andre land vil følge etter.

– En sideeffekt av at den liberale verdensorden har litt problemer nå, er at mer autoritære regimer slår ned også på den frie presse. Vi ser stadig flere land der det rapporteres om brudd på ytringsfriheten og pressefriheten, og hvor det har blitt farligere å være journalist, sa Solberg til VG andre representanter for norsk presse i Paris søndag.