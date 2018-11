SPENNING: Russiske jagerfly fløy over broen som kobler det russiske fastlandet med Krimhalvøyen. Foto: Pavel Rebrov / REUTERS

Ukrainas marine: Russiske styrker har åpnet ild og kapret ukrainske skip

UTENRIKS 2018-11-25T19:21:29Z

Flere medier skriver at Ukrainas marine er beskutt av russiske styrker. Flere medier skriver også at Russland skal ha tatt kontroll over tre ukrainske skip.

Publisert: 25.11.18 20:21 Oppdatert: 25.11.18 21:17

Ukrainas marine anklager russiske styrker for å ha åpnet ild mot ukrainske skip ved Kertsjstredet, melder nyhetsbyrået AFP.

Ifølge ukrainske myndigheter skal tre marinefartøy skal være truffet, skriver AFP. To personer skal være skadet.

Ukrainas president, Petro Porosjenko, kaller landets øverste ledelse inn til et krisemøte i forbindelse med hendelsene søndag kveld, melder AP .

Azovhavet og Svartehavet er forbundet gjennom Kertsjstredet.

Tidligere på dagen meldte nyhetsbyrået Reuters at Russland har hindret tre ukrainske marinefartøy fra å entre Azovhavet – bukten nord for Svartehavet – ved å plassere et lasteskip under en russiskkontrollert bro.

Ukraina og Russland har vært i konflikt over Krim-halvøya, som ble annektert av Russland i 2014.

– Del av valgkamp

Russland hevder at det hele skyldes en ukrainsk provokasjon og at ukrainske skip har entret Russlands territorier på ulovlig vis – som en del av president Porosjenkos valgkamp.

– Det er ingen tvil om at det ble satt i gang med det eneste formålet å tvinge Russland til å stoppe denne provokasjonen og deretter kalle den russiske reaksjonen for aggresjon, skriver Konstantin Kosatsjov, leder i utenrikskomiteen i Russlands føderasjonsråd, på Facebook.

– Dette er en ren provokasjon for å sette Russland i et dårlig lys, sier Vladimir Konstantinov, leder i parlamentet på Krim, ifølge gazeta.ru .

Et vitne hevder overfor Reuters å ha sett to russiske kampfly over broen, og at statskontrollerte russiske TV-kanaler sier at Russland har sendt helikoptre til området.

VG kommer tilbake med mer.