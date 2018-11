PRESIDENTPARET KOMMER: USAs president Donald Trump ankommer Buenos Aires i forkant av G20-møtet fredag. Foto: Martin Mejia / TT NYHETSBYRÅN

CNN-journalist: Trump er i et «forferdelig humør» før G20-møtet

Donald Trump avlyser flere møter med andre statsledere under G20-møtet i Buenos Aires.

USAs president Donald Trump er i et «forferdelig humør», skriver CNN-journalist Michelle Kosinski på Twitter . Reporteren skriver at hun har kilder som sier at Trump er «skremt og fullstendig distrahert».

Flere oppslag i amerikanske medier det siste døgnet har gitt presidenten hodebry. Torsdag erklærte Michael Cohen, president Donald Trumps tidligere advokat, seg skyldig i å ha løyet til Kongressen om Trumps eiendomsprosjekt i Russland .

Litt senere torsdag kveld publiserte amerikanske Buzzfeed en artikkel der de hevder de har snakket med fire kilder som opplyser at det ble diskutert om Russlands president Vladimir Putin skulle få toppleiligheten i det mye omtalte eiendomsprosjektet Trump Towers Moscow.

Trump har avlyst flere planlagte møter med andre statsledere, blant annet fra Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og Sør-Koreas president Moon Jae-in. Den amerikanske presidenten avlyste også et møte med Russlands president Vladimir Putin. Årsaken er at Russland har tatt flere Ukrainske skip i arrest i Azovhavet, mellom Ukraina og Russland.

Fredagens toppmøte i Buenos Aires skal egentlig handle om infrastruktur, utvikling og matsikkerhet, men det vil foregå mot et uunngåelig bakteppe av gripende skandaler og konflikter.

– Møtet inneholder høydramatikk på den turbulente verdensscenen, med USAs Donald Trump, Kinas Xi Jinping og Russlands Vladimir Putin i ledende roller, sier Michael Shifter, leder i interamerikansk dialog, en Washington-basert tankesmie.

Handelskrigen

Verdensøkonomien står på spill når Trump og Xi møtes til middag i Buenos Aires lørdag. Trump har truet med mer toll på kinesiske varer om en enighet ikke inngås.

De fleste analytikere tviler på at helgens samtaler vil ende konflikten, men om partene blir enige om en slags «våpenhvile», kan det kjøpe dem tid til flere samtaler og forsoningsrunder.

Kronprinsen

Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman er i hardt vær etter de stadig mer troverdige anklagene om hans rolle i det brutale drapet på regimekritikeren Jamal Khashoggi.

Storbritannia statsminister Theresa May sier at dersom hun møter bin Salman, vil hun konfrontere han med drapet på Khashoggi og Saudi-Arabias krigføring i Jemen. Det melder den britiske avisen The Independent .

Trump har nektet å konfrontere kronprinsen i frykt for å ramme økonomiske relasjoner til saudiaraberne, men flere europeiske ledere er ventet å unngå å la seg avbilde ved siden av kronprinsen, ifølge nyhetsbyrået AP.

– En sky av mistenksomhet henger over kronprinsen i det han forsøker å gjenbygge sitt rykte under G20 . Verdensledere vil nok tenke seg om før de lar seg avbilde med han, sier Human Rights Watch.

Ukraina

Trump har avlyst møtet med Putin som følge av Russlands dramatiske angrep på tre ukrainske marinefartøy og pågripelsen av mannskapene om bord i Kertsjstredet mellom den annekterte Krim-halvøya og det russiske fastlandet.

Hendelsen har utløst et skred av krisemøter i blant annet FNs hovedforsamling og Ukrainas regjering, som erklærte unntakstilstand.