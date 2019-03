OVER OG UTE: Michael Dodd og sønnen Kayden i den åpne låven hvor det ikke er noen kuer igjen. De er solgt unna eller frøs i hjel i Wisconsins ekstremkulde denne vinteren. Michael er ferdig som melkebonde, for denne gangen. Foto: Thomas Nilsson / VG

Melkebonde-krise i USA: Halvparten forsvant på 15 år

WAKAU, WISCONSIN (VG) I den nedfrosne låven hvor drømmene hans døde, sier Michael Dodd (30) at han en gang håper å komme tilbake som melkebonde.

For noen uker siden solgte han sine siste kuer - og skaffet seg jobb i byen.

Michael Dodd ble et nummer i den sørgelige statistikken i delstaten Wisconsin i Midtvesten i USA :

Rundt 500 melkebønder legger ned eller slås konkurs i Wisconsin - hvert år. Nå er det bare 8046 av dem igjen. For 15 år siden, i februar 2004, var det 15.838 i drift.

Dermed har nesten halvparten av alle melkebøndene i delstaten som omtaler seg selv som «Amerikas meieriland» forsvunnet.

Fra januar til februar i år forsvant 64 melkebønder, viser den offisielle statistikken.

Det pågår en melkebonde-død i USA.

– Det er for mye melk og for lave priser. Bønder får i dag omtrent det samme betalt for melk som de fikk på 70-tallet. Det gir ingen mening, sier trebarnsfaren Michael Dodd.

Han har vært i bransjen i 12 år. Han møter VG med den storvokste ettåringen Kayden på armen. Gjelden tynger mye mer.

Dodd skylder rundt 280.000 dollar etter at han solgte de kuene som ikke frøs i hjel denne vinteren.

ETTERFORSKES FOR DETTE: Åtte av Michael Doods kuer døde i det som var rundt 50 effektive minusgrader i Wisconsins ekstremkulde. Politiet har vært på besøk. 1700 kuer døde totalt i Wisconsin. Foto: Thomas Nilsson / VG

1700 kuer døde

En arktisk kulde med såkalte polarvirvler ga 50 effektive minusgrader og lammet de fra før kriserammede gårdene over hele Wisconsin. Minst 1700 kuer døde av kulde i vinter.

Michael mistet åtte av dem. De ligger i fjøset rett bak oss ennå. Han har ikke hatt råd til å kvitte seg med dem.

Før kulden satte inn, fikk han tilbud om å få fraktet sine 29 siste kuer til et varmere sted. Han takket nei.

– De skulle ha rundt 900 dollar for den jobben. Det var masse penger som kunne vært brukt på andre ting, når du ikke tjener noe som helst, sier Dodd.

Da hadde han allerede solgt unna 20 kuer - for 8700 dollar. Etter selgerens kommisjon, satt han igjen med 6600 dollar for de samme kuene som han betalte 40.000 dollar for da han startet for seg selv for rundt tre år siden.

OVERLEVER: Michael Dodd, sønnen Kayden og kona Ashley hjemme på kjøkkenet i huset de leier i den lille landsbyen Wakau i Wisconsin. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Oh Shit!

Det siste året ble et mareritt for Michael Dodd og familien: En låve han leide brant ned. Han sier at han ble lurt av en forretningspartner. Sommeren var glohet med masse sykdom hos dyrene. Så kom ekstremkulden. De lave melkeprisene har vært der hele tiden.

Nok var nok. Han var helt blakk. I et siste, desperat forsøk lånte han 55.000 nye dollar av Farm Service Agency (FSA). Det holdt ikke.

Da vi besøker familien hjemme i knøttlille Wakau i Winnabago County, sier kona Ashley at «vi holder motet oppe» og at hun er glad at hun fortsatt har en jobb på en annen, større meierigård i området. Lønnen hennes betaler flere av familiens regninger.

– Hvor mye penger skylder du, Michael?

– Oh shit! svarer han, og drar høyrehånden gjennom ansiktet.

– 280.000 dollar. Men så har jeg maskineri på gården som jeg håper at jeg kan få rundt 150.000 dollar for, svarer han.

– Angrer du på at du startet for deg selv?

– Jeg skulle ønske jeg ikke kjøpte kuene på begynnelsen av nedturen. Prisene bare sank. Det samme gjorde melkeprisen.

HER ER DET TOMT: Michael Dodd melket kuene her. Nå er det helt tomt. Kuene er solgt eller frøs i hjel i ekstremkulden i vinter. Foto: Thomas Nilsson / VG

Drømmen

For ham var det en drøm å bli melkebonde.

– Å melke kuer var alt jeg ville gjøre med livet mitt. Jeg spurte bestemor om jeg kunne få melke kuer på gården hennes. Hun svarte: «Absolutt ikke, det er ikke en livsstil du ønsker deg. Du ønsker vel ikke å være blakk i hele livet ditt?», sa hun. Neida, jeg hørte ikke på henne, sier Dodd med et skjevt smil.

– Det er ingen forskjell lenger om du er femte generasjon melkebonde eller nybegynner. Du er like blakk uansett. Nå har jeg tre barn og kone. Det er masse stress. Jeg går rundt og tenker hele tiden på hvordan jeg skal betale gjelden min. Men jeg skal klare det.

Han vurderer å søke en jobb innenfor meieribransjen som innebærer masse reising, slik at han kan bli kvitt gjelden så fort han klarer.

Samtidig ønsker han ikke å være borte fra de tre barna på 9 år, 7 år og 16 måneder. Han håper faktisk på et comeback som melkebonde senere.

– Men da skal jeg ha spart opp nok penger til å kjøpe kuene og maskineriet uten å låne penger. Og melkeprisene må opp igjen.

Han er takknemlig for at kreditorene har vært så tålmodige.

– De vet hva slags slit dette er, og at melk ikke er verdt noe. De vet at vi tapte mer penger enn vi tjente.

Rammet av Trumps tariffer

Dodd sier rett ut at Donald Trumps omstridte tariffsatser «har rammet bøndene».

– Men jeg tror at Trump gjør det for å styrke jordbruksindustrien i USA på lang sikt. Melkeprisene har vært lave lenge. Tollsatsene har ikke rammet melk så mye som kornprisene, sier 30-åringen.

I løpet av de timene vi er sammen med Dodd, snakker vi flere ganger om de døde kuene. Låven han leide har ingen vegger.

VIL TILBAKE: En gang i fremtiden håper Michael Dodd at han kan returnere som melkebonde, selv om bransjen sliter kraftig. Her inne i låven han leide sammen med sønnen Kayden på 16 måneder. Foto: Thomas Nilsson / VG

Han sier at han kjøpte inn gardiner og annen beskyttelse mot polarvinden, men at det ikke holdt.

Noen dager før VG var på besøk, kom politiet til gården.

– Folk ser en død ku og de sier «wow, en bonde drepte en ku». Men de ser ikke hvor mange timer en bonde investerer i og tar vare på dyrene sine. 90 prosent av tiden vår hver dag bryr vi oss om dyrene, mener Dodd, som sier at politiet vurderer å etterforske ham for forsømmelse av dyr.

Han er ikke den eneste som mister kuer i USA: I 2015 døde rundt 35.000 kuer over hele landet i en annen, nådeløs vinterstorm.