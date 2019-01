Flere skadet i kraftig eksplosjon i Paris : – Folk løper blodige rundt

Et bakeri i sentrum av Paris ble tidlig lørdag morgen rammet av en kraftig eksplosjon. Ifølge politiet er flere skadet. Eksplosjonen skal trolig skyldes en gasslekkasje.

Publisert: 12.01.19 09:41 Oppdatert: 12.01.19 10:30

Bilder fra stedet viser kaotiske scener og store ødeleggelser, og bygningen er i brann. Ifølge AFP er vinduer i bygninger fire kvartal rundt blåst ut.

Eksplosjonen fast sted i rundt klokken 9 lokal tid, i et bakeri innenfor det niende arrondissement, på hjørnet av rue de Trevise og rue Saint-Cècilie, skriver Le Parisien . Ifølge AFP er området et bolig- og shoppingområde. Bakeriet skal ha vært stengt på lørdager.

Brannmannskaper jobber med å hente ut skadede og slukke brannen.

En frilansjournalist skriver på Twitter at det skal være flere skadede og at hun kan høre skrik fra bygningen.

En kilde i politiet opplyser til France Info det hittil er registrert 20 skadede personer. For to av dem skal tilstanden være kritisk. Syv personer betegnes som lettere skadet, mens 11 skal være lettere skadet.

Flere medier melder at eksplosjonen trolig skyldes en gasslekkasje.

– Jeg våknet til eksplosjonen rundt klokken ni. Vinduene på hotellrommet knuste og taket falt ned i ansiktet mitt. Jeg søkte dekning på badet og ringte mamma, sier en nordmann som oppholder seg i Paris til VG.

Han forteller at hotellet han bodde på ligger rett overfor bakeriet der eksplosjonen skjedde.

Mannen søker nå dekning på et hotell lenger vekk fra der eksplosjonen. Han er uskadet, men forteller at rundt han utfører folk hjerte og lungeredning og at mange har kuttskader.

– Folk ligger nede, mange løper blodige rundt og er i sjokk, sier nordmannen.

Ved siden av han sitter en engelsk kamerat og får behandling for store kuttskader i ansiktet.

Til Afonbladet forteller svenske Caroline Bladh (28), som befant seg på et nærliggende hotell, at flammene slo oppover fasaden.













Bakeriet befinner seg cirka 1 kilometer fra operaen, og eksplosjonen kunne høres over store deler av sentrum.

Politiet ber folk om å holde seg unna området og la politi, brann- og ambulansepersonell komme frem til ulykkesområdet.