OVERSVØMT: Flyktningleiren i Bar Elias. Foto: Bilal Hussein / AP / NTB scanpix

Tusenvis av flyktninger rammet av oversvømmelser i Libanon

UTENRIKS 2019-01-11T19:44:20Z

Uvær har herjet i Libanon den siste uka, og til helgen ventes en ny storm. Totalt trues over 70.000 allerede sårbare flyktninger av ekstremværet, ifølge FN.

NTB

Publisert: 11.01.19 20:44

Flere leirer er oversvømt etter store mengder regn og snø. Flyktninghjelpen forsøker å bistå, men skadene etter uværet gjør hjelpearbeidet vanskelig.

– Flere veier har vært stengt og ufremkommelige på grunn av snø og flom. Gravemaskiner er tatt i bruk for å åpne veiene slik at mannskapet vårt kan nå fram til de hardest rammede områdene, sier Giovanni Rizzo som leder organisasjonens arbeid i Bekaadalen i Libanon .

FNs høykommissær for flyktninger sier at 361 leirer, som huser til sammen 11.000 syrere, er rammet av stormen. Da den endte onsdag hadde den gjort stor skade på boliger og biler.

– Jeg mistet alt, sier Umm Fawaz, som har fått sine eiendeler ødelagt etter at vannet på stedet har steget til det når henne til knærne.

Hun sier til AP at hun har måttet sove fem netter på en stol på grunn av vannmengdene.

Flere fjellveier ble stengt, og stormen førte også til flere strømbrudd.

Mat til spille

Alaa Shehadeh, som bor i leiren i Bar Elias sammen med sin kone og barn, fikk ødelagt mat, tepper og madrasser da leiren ble oversvømt.

– Kun Guds nåde kan redde oss, sier han.

Kona og barna rømte til en hall i nærheten under stormen. Det bor om lag 420 flyktninger i leiren, hvorav 100 er barn.

I andre nærliggende bosetninger steg vannet en halv meter, og beboere bruker treplater som båter for å komme seg rundt.

Torsdag begynte frivillige arbeidet med å pumpe ut vann fra flyktningleirene. De delte også ut gummistøvler, tepper og vinterklær til de trengende.

Redd Barna er bekymret

Hjelpeorganisasjonen Redd Barna er bekymret for forholdene barna må leve under etter stormens herjinger. De advarer om at 11.000 barn som har flyktet på grunn av krig, står overfor en desperat situasjon i vinter etter kraftig regn og flom som har rammet flyktningleirer i Idlib-provinsen i Syria.

– Hjelpearbeidere sier at forholdene er forferdelige og farlige for de tusenvis av barna som bor i skrøpelige telt og halvferdige bygninger uten vinduer eller dører, sier organisasjonen.

I tillegg blir det mer sykdom i leirene.

Kamper i Idlib

Situasjonen gjøres vanskeligere av at det de siste ti dagene har vært nye sammenstøt i Idlib-området mellom al-Qaida-tilknyttede Hayat Tahrir al-Sham (HTS) og andre opprørsgrupper.

Det har gjort det vanskelig å distribuere telt og pledd til familier som ikke har ly fra kulda.

Nesten halvparten av de tre millionene som bor i Idlib-provinsen, har måttet flykte minst én gang som følge av sammenstøt i området.