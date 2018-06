VIL HA RESULTATER: President Donald Trump ankom Singapore søndag. Foto: AP

Trump: Møter med representanter har ikke noe å si

Publisert: 12.06.18 00:37 Oppdatert: 12.06.18 01:00

USAs president har stått opp. Få timer før møtet med Nord-Koreas leder Kim Jong-un sier USAs president vi snart får vite om en «ordentlig avtale» kan foreligge.

– Møtet mellom stab og representanter går bra og raskt … Men det har egentlig ikke noe å si. Vi vil alle snart få vite om en ordentlig avtale, til forveksling fra de tidligere, kan skje! skriver USAs president på Twitter .

– At jeg har et møte, er et stort nederlag for USA, sier haterne og taperne. Vi har våre gisler, tester, undersøkelser og alle våre rakettoppskytinger har stoppet. Og alle disse ekspertene som har sagt jeg har tatt feil fra begynnelsen, har ingenting annet å si. Vi klarer oss bra! fortsatte han.

Forhandlingene har gått framover «raskere enn forventet», het det i en kunngjøring mandag, som forklaring på hvorfor Trump forlater Singapore klokka 20 lokal tid tirsdag, i stedet for onsdag morgen som tidligere planlagt.

Klokken tre natt til tirsdag møtes Kim og Trump i det som er den første direktesamtalen mellom en sittende amerikansk president og en nordkoreansk leder. Møtet skal være på Capella Hotel, et luksushotell på øya Sentosa sør for Singapore sentrum.