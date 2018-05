REISER: Toppleder Kim Yong-chol ble observert på en flyplass i Beijing tirsdag. Han skal derfra ha reist videre til USA. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Medier: Nordkoreansk toppleder på vei til USA

Publisert: 29.05.18 08:12

UTENRIKS 2018-05-29T06:12:15Z

Kim Yong-chol, viseformann i sentralkomiteen i Nord-Koreas styrende parti, skal være på vei til USA.

Det er det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap som melder at Kim Yong-chols navn sto på en passasjerliste på et fly fra Beijing til Washington i dag. Senere kom det frem opplysninger om at flyet skulle lande i New York.

Det er uvisst hva formålet med reisen er, og opplysningene er ikke bekreftet av hverken sør- eller nordkoreansk hold. Yonhap skriver at Kim møtte kinesiske tjenestemenn på flyplassen i Beijing før han dro videre til USA, og siterer en anyonym kilde.

Kim Yong-chol er en tidligere etterretningssjef som anses å være Kim Jong-uns høyre hånd, ifølge Time magazine. Han var involvert i møtet mellom den nordkoreanske ledelsen og den amerikanske utenriksministeren Mike Pompeo i april.

Det spekuleres nå i flere medier om Kim Yong-chols besøk på amerikansk jord er et ledd i planleggingen av møtet mellom de Donald Trump og Kim Jong-un. Møtet har den siste tiden vært gjenstand for mye usikkerhet og nye vendinger.