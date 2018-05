PROTEST: Fontenen er 7,5 meter høy og består av 220 peniser i tre. Foto: Catrinus van der Veen / ANP

Kunstnere protesterer mot byen sin med sprutende penisfontene

Publisert: 18.05.18 17:58

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-05-18T15:59:37Z

Lokale kunstnere i Nederland ble ikke glad da byen bestemte seg for å bestille fontener av internasjonale skulptører. Løsningen ble da å lage et 7,5 meter høyt toalett med over 200 peniser.

Byen Leeuwarden, som ligger i Friesland-distriktet nordvest i Nederland , ble kåret til europeisk kulturhovedstad i 2018. For å feire bestilte de elleve skulpturer fra elleve ulike internasjonale kunstnere som skulle plasseres i forskjellige byer rundt om i distriktet.

Det likte imidlertid ikke de lokale kunstnerne. De satte derfor i gang en innsamlingsaksjon for å lage en egen skulptur i protest:

En 7,5 meter høy fontene bygd rundt et offentlig toalett. Fontenen består av over 220 trepeniser, som spruter når toalettet trekkes ned.

– Ironisk at de lokale ikke ble involvert

– Det vi protesterer mot er at disse fontenene har blitt tvunget på oss. Temaet er «samfunnet», så det er ironisk at innbyggerne ikke ble involvert i beslutningene de tok, og at ingen lokale kunstnere har blitt spurt om å bidra, sier Henk de Boer, hovedkunstneren bak penisfontenen, til The Guardian .

– Det er som om du skulle snakket med en gruppe venner, og plutselig kom en svær fremmed inn og tok over samtalen.

Penisfontenen, eller The Pauper Fountain som den egentlig heter, står i byen Workum i Friesland-distriktet.

Europeisk kulturhovedstad er en by som blir valgt ut av EU i et år av gangen, hvor det organiseres en rekke kulturelle arrangementer med et formål om å «bringe Europa tettere sammen». Tidligere har både Bergen og Stavanger/Sandnes blitt utpekt , i henholdsvis 2000 og 2008.

Får støtte fra komiteen

Europeisk hovedstad-komiteen i Leeuwarden tar De Boers skulptur med et smil. De bestemte seg til og med for å bidra i innsamlingen hans for å finansiere penisfontenen, og donerte hele 10 000 euro - rundt 96 000 norske kroner.

– Det er lett å være kritisk, men her har de faktisk skapt noe. De har en god sans for humor. Det setter vi pris på, sier pressetalsmann Radboud Droog.

11Fountains , prosjektet som innebærer de elleve ulike skulpturene i Friesland, åpnet fredag. Komiteen har valgt å inkludere penisfontenen som en del av det offisielle åpningsprogrammet.

Den sprutende penisfontenen er «bærbar», og De Boer har nå planer om å reise rundt i andre byer i Friesland-distriktet med kunstverket sitt. Der vil han også, sammen med teatergruppen sin The Paupers, fremføre teaterstykket «O, min penis».

Denne artikkelen handler om Nederland

Kunst