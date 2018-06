I CANADA: Erna Solberg foran hotell La Chateau Frontenac, hvor hun bor i Quebec City. Foto: Thomas Nilsson / VG

Solberg bekymret over handelskrig: – Dette er et større tilbakeslag

Publisert: 09.06.18 00:30 Oppdatert: 09.06.18 00:42

QUEBEC CITY (VG) Norges statsminister sier at den internasjonale frihandelen som er bygget opp siden andre verdenskrig nå er truet. Hun er bekymret på vegne av små land som Norge.

– De som kommer i skvisen i sånne situasjoner er små land som er avhengige av multinasjonale systemer. Internasjonal handel er viktig for Norge og norske interesser, som kan dra nytte av at vi er gode på noen områder, og så hente varer og tjenester andre er mer effektive på inn til landet vårt gjennom handel.

Det sa Erna Solberg i et møte med norsk presse kort tid etter at hun fredag ettermiddag ankom Quebec City i Canada . Her er hun invitert for å holde et foredrag om norsk havsatsning under årets G7-møte lørdag.

Det møtet har fått en inngang preget av krangling både på Twitter og foran åpen mikrofon mellom USA og de andre mektige landene som deltar. Bakgrunnen er USAs ferske straffetolltiltak . Solberg omtaler det som «en vanskelig situasjon».

– Vi har stort sett gått i riktig retning med mer handel og mindre barrierer. Dette er nå under trussel, sier statsministeren.

Mener USA fortjener kjeft

Hun mener internasjonale handelsavtaler har tjent hele verden godt, og ført med seg velstand, vekst og arbeidsplasser. Dersom USA vil ut av disse avtalene og heller innføre høye tollsatser og forhandle avtaler med enkeltland, frykter hun verden vil gå motsatt vei etter flere år med vekst mange steder. Hun vet veldig godt at når et land først starter med slikt vil andre land måtte svare .

Fredag sa kalte Canadas utenriksminister USA nye tolltiltak for «ulovlige og fullstendig ubegrunnede». De lover mottiltak. Andre har gjort det samme.

FAKTA OM G7 * G7 (Group of 7) er et internasjonalt forum med verdens sju rikeste, demokratiske industriland: Frankrike, Japan, Tyskland, Storbritannia, USA, Italia (G6, 1975) og Canada (G7, 1976). * Den europeiske union (EU) møter dessuten som fast representant på G7s toppmøter. * Gruppen het tidligere G8 da Russland deltok, men landet ble ekskludert i 2014 på grunn av annektering av den ukrainske Krim-halvøya. * G7-landene møtes årlig for økonomiske og politiske samtaler mellom sine statsoverhoder, og mellom andre politikere og embetsverk. G7 er av noen, særlig kritikere, blitt kalt en «uoffisiell verdensregjering». * De årlige møtene er ofte mål for antiglobaliseringsprotester. *Årets møte er i Quebec i Canada 8. og 9. juni. (NTB)

– Jeg er bekymret for den spiralen de amerikanske tiltakene kan sette i gang. Det er ikke bra for arbeidsplasser verken i andre deler av verden, eller i USA. Det er kortvarig glede i proteksjonisme, sier Solberg.

Hun er innstilt på å ta dette opp med de verdenslederne hun møter denne helgen. Både i formelle og uformelle samtaler.

Dersom hun får sjansen til å slå av en prat med USAs president Donald Trump, som riktig nok har truet med å forlate G7-møtet før Erna Solberg skal holde sitt foredrag lørdag, vil hun påpeke overfor ham at hun synes begrunnelsen han har kommet med for å løfte frem handelsbarrierer er snodig.

Hun gir uttrykk for at han og USA fortjener kjeft.

– Det har vært et høyt toneleie fra både EU, Tyskland og Frankrike mot USA sine straffetolltiltak. Det er fortjent, for dersom du møter dine allierte og nærmeste naboer med sikkerhetsbegrunnede straffetollsanksjoner så blir det spørsmål rundt hva det er som egentlig er sikkerhetsutfordringen i dette, sier statsministeren, og legger til:

– Det kommer et punkt hvor land som rammes av dette må sette ned foten og gi beskjed om at dette opplever man som uakseptabelt

Frykter flere områder blir rammet

Foreløpig er det toll på stål og aluminium Trump har lansert. Ingen vet om det kan komme mer. Det er en annen bekymring for Norge i disse dager.

– Det verste vi ser for oss er en akselerering av disse tiltakene, og at man starter med flere sektorer. At vi får en verden hvor proteksjonisme er svaret på ting.

– Hvor bekymret er du nå, mister du nattesøvnen av dette?

– Det holder meg ikke våken om nettene. Det er nemlig ingenting i verden som blir bedre av at jeg ikke sover, men det er bekymringsfylt at den veksten vi ser i Europa og verdensøkonomien kan stoppe opp, svarer Solberg på VGs spørsmål.

Hun er likevel ikke spesielt optimistisk med tanke på at man skal klare å urette all verden under dette G7-møtet.

– Dette er en vanskelig utfordring, så forventingen til hva man får til på de store globale spørsmålene er ganske liten.