I RETTEN: Mary Kay Letourneau skapte overskrifter verden over da hun innledet et forhold til sin mindreårige elev. Hun ble til slutt dømt til fengsel i syv år.

Hun ble dømt for å ha voldtatt sin 13-årige elev - nå snakker hun ut om skandalen

Mary Kay Letourneau satt i fengsel for overgrep mot sin da 13 år gamle elev. Hun snakker i en fersk dokumentar ut om skandalen.

Barneskolelæreren Mary Kay Letourneau sjokkerte hele verden i 1997 da det ble kjent at hun hadde hatt et forhold til 13 år gamle Vili Fualaau.

Letourneau, som på det tidspunktet var 34 år, begynte affæren med Fualaau da han var 12 år.

I den ferske dokumentaren «Mary Kay Letourneau: Autobiography», som ble sluppet i USA denne uken, snakker Letourneau ut om forholdet med Fualaau, skriver Fox News .

De to giftet seg i 2005, da den tidligere læreren slapp ut av fengsel etter å ha sonet i syv år.

To barn sammen

Brad Abramson, som står bak dokumentaren, sier til kanalen at de to sa seg villige til å snakke om alt knyttet til skandalen, bortsett fra det nylige bruddet dem i mellom.

Han forteller at det tok tid for ham å overbevise henne om å gjenoppleve fortiden.

– Jeg vet at det kostet mye. Jeg tror hun var litt nervøs da det startet, men hun ble fort varmet opp. Jeg tenker at hun tok ansvar for handlingene sine. Hun sa hun angret på at hun gjorde det hun gjorde og at det var en feil, sier Abramson.

Letourneau og Fualaau har i dag to barn sammen. Tidligere har hun beskrevet den tidligere eleven som sin «eneste sanne kjærlighet ».

Tøff tid i fengsel

Da Letourneaus forhold til eleven ble oppdaget, ble hun dømt til seks måneders fengsel for overgrep. Hun måtte videre kutte all kontakt med Fualaau, men brøt dette påbudet kort tid etter løslatelsen.

Året etter ble hun dømt til syv års fengsel.

I dokumentaren går det frem at tiden bak lås og slå var svært tøff.

– Jeg tror at det å gjenoppleve tiden i fengsel, var brutal. Å føde i fengsel. Å savne barna sine. Å gå glipp av alle bursdagene. Hun gråter åpenlyst når hun snakker om å ikke være tilstede på sine barns bursdager mens hun var i fengsel, sier Abramson.