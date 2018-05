Tolv chilenske prester suspendert etter sex-chat

Publisert: 21.05.18 03:30

En chilensk biskop har suspendert tolv prester etter at de i en TV-reportasje ble anklaget for upassende seksuell oppførsel, ifølge kringkasteren T13.

T13 meldte fredag at en gruppe prester hadde kontaktet mindreårige via internett og hatt seksualiserte samtaler med dem.

Dagen etter sa biskop Alejandro Goic i Rancagua at han hadde mottatt informasjon om dette og at han beklaget for ikke å ha handlet tidligere. Han meddelte at han har meldt inn tolv av de 68 prestene i bispedømmet og vil overlevere dokumenter om saken til Vatikanet.

Dette skjer samtidig som en omfattende overgrepsskandale nylig ble kjent i landet. Uken før begynte en 2.300 sider lang granskningsrapport fra Vatikanet å lekke. Her anklaget Pave Frans flere biskoper for å ødelegge bevis for seksualforbrytelser, forsøke å presse etterforskere til å komme med mildere siktelser, og «grov forsømmelse» i oppdraget med å beskytte barn fra pedofile prester.

Fredag sa samtlige 31 aktive biskoper i Chile at de er villige til å gå av som følge av skandalen.