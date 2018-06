KAN SITTE TIL 2029: Dersom Recep Tayyip Erdogan blir gjenvalgt 24. juni, kan han bli sittende som president til 2029. Her fra en støttedemonstrasjon for Gaza i Istanbul 18. mai. Foto: OZAN KOSE / AFP

Dette er Tyrkias sterke mann

Ingeborg Huse Amundsen Midtøsten-korrespondent i VG

Nilas Johnsen

Publisert: 21.06.18 19:57 Oppdatert: 21.06.18 20:50

ISTANBUL (VG) Recep Tayyip Erdogan (64) er arbeiderklassegutten, fotballspilleren og imam-studenten som kjempet seg til makten. Vi har besøkt hans gamle nabolag.

Tyrkia står overfor ett av sine mest avgjørende valg noensinne når landet går til valgurnene 24. juni. Foreløpige meningsmålinger tyder på at det kan bli jevnere enn forventet. Dersom Erdogan går av med seieren, blir han den mektigste presidenten i landets historie takket være en grunnlovsendring som samler nærmest all makt i presidentens hender.

Valget i Tyrkia Tyrkia avholder både presidentvalg og parlamentsvalg 24. juni . Valget skulle egentlig vært avholdt i november 2019.

Det er seks presidentkandidater . En av dem må få over halvparten av stemmene for å vinne valget. Dersom dette ikke skjer, vil de to med flest stemmer gå videre til en ny valgrunde 8. juli.

Regjeringspartiet AKP har gått sammen med MHP i en allianse i parlamentsvalget med Erdogan som felles presidentkandidat.

Tre av opposisjonspartiene (CHP, Iyi Parti, Saadet Partisi) har samlet seg i en motallianse, men har hver sine presidentkandidater.

Partiene må alene eller samlet over sperregrensen på ti prosent (verdens høyeste) for å kapre noen av de 600 setene i parlamentet.

Opposisjonen advarer mot at Erdogan fører Tyrkia mot et enmannsvelde. Kritikere i Vesten omtaler ham som en diktator . På hjemmebane splitter han folket i to . Hvem er han egentlig?









1 av 3 NABOLAGET: Erdogan vokste opp i bydelen Kasimpasa i Istanbul. Han bodde i denne bygården, først sammen med familien, senere i en egen leilighet sammen med kona Emine inntil han ble borgermester i Istanbul i 1994. Ingeborg Huse Amundsen/VG

Født inn i trange kår

Recep Tayyip Erdogan ble født 26. februar 1954 i den fattige arbeiderklassebydelen Kasimpasa i Istanbul . Her vokste han opp i en søskenflokk på fem. Moren Tenzile var hjemmeværende, faren Ahmet var skipper. Faren beskrives som en myndig og autoritær skikkelse. En gang skal han ha hengt opp Erdogan i taket etter armene fordi han bannet. «Etter det bannet jeg aldri igjen», har Erdogan fortalt New York Times.

Recep Tayyip Erdogan (54) Født 26. februar 1954 i Istanbul, Tyrkia.

Gift med Emine Erdogan, har fire barn.

Studert økonomi ved Marmara-universitetet i Istanbul, men det er omstridt hvorvidt han fullførte bachelorgraden.

Startet sin politiske karriere i en studentforening, senere som leder av et islamistisk ungdomsparti.

Ble borgermester i Istanbul i 1994 for det islamistiske Velferdspartiet. Dannet Rettferdighets- og utviklingspartiet (AKP) i 2001, som vant valget året etter.

Ble statsminister i 2003, og har sittet som president siden 2014. Vant en knepen seier i en folkeavstemning i april 2017, som ga ham sterkt utvidet makt.

I Kasimpasa blir Erdogan nærmest forgudet. De fleste VG snakker med hevder å kjenne Tayyip, som de kaller ham, og anekdotene sitter løst.

– Jeg satt på restaurant og drakk raki (tyrkisk anisbrennevin journ.anm.) da Erdogan kom forbi, klappet meg på ryggen og sa: «Må Gud hjelpe deg», forteller kaféeieren Kemal Ülker (68) med et smil.

– Han ringte meg på bursdagen sin i 2016 og ba om å få komme å spise kebab. Han tok med seg hele staben sin. Han spiser alltid döner og drikker ayran (yoghurtdrikk journ.anm.) sier Sükru Karabagli (64), kebabrestauranteieren på Erdogans stamsted Sait.











1 av 4 STAMGJEST: Den lokale kebabrestauranten Sait i Kasimpasa omtale Erdogan som en stamgjest og har hengt opp bilde fra da han sist var innom i 2016, på sin egen bursdag. Ingeborg Huse Amundsen/VG

– Han var en super nabo. Han hjalp alle i nabolaget. Da en fattig dame i første skulle føde, kjørte Tayyip henne på sykehus og betalte alt. Han er et godt menneske, forteller Huseyin Ustunbas (68).

Han tar oss imot i bygården der Erdogan bodde inntil han ble borgermester i Istanbul i 1994. Fasaden er prydet med et enormt Erdogan-portrett og inne i Ustunbas’ stue finnes endatil tre bilder av ham.









1 av 3 NABO: Huseyin Ustunbas (68) var nabo med Erdogan inntil 1994, og bor fortsatt i bygården der Erdogan-familien holdt til. Ingeborg Huse Amundsen/VG

Presidentens gamle nabo deler historie etter historie. Som da Erdogan kom hjem sent fra et politisk møte og hadde låst seg ute.

– Han ville klatre ned fra balkongen min. «Er du gal, du kan falle og dø!» advarte jeg, men han svarte» «Jeg er en troende mann. Hvis min tid er kommet, er det greit». Erdogan er fryktløs. Selv med en pistol mot tinningen, er han ikke redd, forteller Ustunbas.

Han er helt overbevist om at Erdogan vil bli gjenvalgt.

– Han kommer garantert til å vinne. Det er allerede avgjort. Ikke tro det du ser på TV.

Han kommer ikke til å bli noen diktator, ingen Hitler, Franco eller Mussolini. Det vil hverken han eller vi.

Erdogans gamle nabo får støtte av presidentens parlamentariske rådgiver.

– Uansett hva du måtte høre om diktatur eller lignende, glem det, det er propaganda. Han kom ikke til denne posisjonen ved et statskupp. Han kom til makten gjennom krevende demokratiske prosesser, fortalte Yasin Aktay til VG i Ankara nylig.











1 av 4 SVARTEHAVET: Landsbyen der president Recep Tayyip Erdogan har sine røtter. Ismet Erdogan (84) dyrker te med hjelp fra datteren Fatma (59) på slektens gård der også presidenten hjalp til med innhøstingen da han var barn. Nilas Johnsen/VG

Røtter fra Svartehavet

Gjennom oppveksten reiste familien Erdogan ofte til foreldrenes hjemtrakter i landsbyen Güneysu langs den konservative Svartehavskysten. Deler av slekten hans bor der fortsatt.

– Han var en ledertype allerede da vi var barn. Han var litt mer moden enn oss andre, og var en som likte å imponere, fortalte Ismail Erdogan (63), presidentens tremenning, da VG besøkte Güneysu i fjor høst.

Sendt på imam-skole av sin strenge far

Den konservative faren Ahmet sendte sønnen på Koran-skole og senere på en såkalt Imam Hatip-skole, en offentlig skole som utdanner imamer.

Mot farens vilje dyrket Erdogan sine to hobbyer: Fotball og politikk. Erdogan var spiss på det lokale laget Kasimpasa, og var på et tidspunkt etterspurt av storlaget Fenerbache – men da satte faren foten ned.









1 av 3 FOTBALLELSKER: En av Erdogans lidenskaper er fotball. Han var semiproff på ulike fotballag i Istanbul på 1970- og 80-tallet. Dette orginalbildet henger hjemme hos hans gamle nabo i Kasimpasa. Ingeborg Huse Amundsen/VG

Fengslet for å lese et dikt

Der han forble semiproff som fotballspiller, skulle politikkarrieren få helproffe bein å stå på. Men hindringene var mange.

I 1994 ble Erdogan valgt til borgermester i Istanbul for det islamistiske Velferdspartiet, men i 1998 ble partiet forbudt og oppløst etter anklage om å være en trussel mot det sekulære Tyrkia. Selv ble han dømt til fire måneders fengsel for å ha resitert et religiøst dikt under et politisk møte.

Erdogan innså at han måtte tone ned det religiøse budskapet, og i 2001 gjorde han comeback ved å danne et nytt parti: Det moderate islamistpartiet Rettferds- og utviklingspartiet (AKP). AKP har sikret ham makt siden 2003, først som statsminister, senere som president.













1 av 5 KONA: Erdogan er gift med Emine. Bildet er tatt i 2005, da paret besøkte Mostar i Bosnia. I bakgrunnen ser vi en rekonstruksjon av den kjente osmanske Mostar-broen som ble ødelagt under Balkan-krigen i 1993. AMEL EMRIC / ASSOCIATED PRESS

Avholdsmann

Privat er Erdogan en troende mann som hverken rører alkohol eller sigaretter. Han giftet seg med hijabkledde Emine i 1978, og sammen har de fire barn. Erdogans sønn Necemettin er en forretningsmann med tette bånd til regjeringen og svigersønnen Berat Albayrak er energiminister.

Erdogan vokste opp som én av folket, men i dag bor han i et presidentpalass i hovedstaden Ankara som er nesten 50 ganger større enn Det hvite hus.

Den karismatiske Erdogan

Erdogan er kjent som en karismatisk politiker og en glødende taler. Han står for en konservativ sosialpolitikk og en liberal økonomisk politikk. Av statsvitere blir han omtalt som en pragmatisk og uberegnelig populist.

Valget 24. juni vil kunne bli den ultimate seier for Erdogan. Om han mot formodning taper, vil Tyrkia gå et dramatisk regimeskifte i møte.











1 av 4 PALASSET: Erdogan fikk oppført presidentpalasset i Ankara i 2014. Her er han avbildet foran sitt hjem i 2017. AP