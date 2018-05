Filmskaper drept av sjiraff i Sør-Afrika

Den prisvinnende filmskaperen Carlos Carvalho (47) døde etter å ha blitt angrepet av sjiraffen Gerald.

Filmskaperen filmet i Glen Afric gjestgiveri i Sør-Afrika da sjiraffen Gerald skallet til ham onsdag. Carvalho skal ha blitt slengt nesten fem meter oppi været etter sammenstøtet. Han ble fløyet med helikopter til et sykehus i Johannesburg, men døde senere av hodeskader, skriver Telegraph .

– Carlos sto foran sjiraffen da den spredte beina, bøyde nakken og svingte hodet på Carlos, sier Richard Brooker, som er medeier av gjestgiveriet, til avisen.

Han forteller videre at sjiraffen ikke gjorde noe galt, og vil fortsette å være i området.

Carvalho etterlater seg to barn. Han regisserte dokumentarfilmen «The Forgotten Kingdom» som i 2014 vant Haskel Wexler-prisen for beste bilde. Han vant også en sølvløve under filmfestivalen i Cannes i 2003.

– Våre tanker og kondolanser går til Carlos familie og venner i denne veldig triste perioden. Han vil bli sårt savnet, skriver filmproduksjonsteamet CallaCrew på Facebook.

