PÅ VEI MOT EUROPA: Flyktninger avbildet i det libyske byen Bani Wahlid. For mange stopper reisen her, etter at byen er blitt et senter for menneskehandel. Foto: ISMAIL ZITOUNY / X02857

Holdt fanget av menneskehandlere: Mange ble skadet og flere skal ha blitt drept under dramatisk flukt

Publisert: 26.05.18 04:23

UTENRIKS 2018-05-26T02:23:46Z

I kuleregnet fra menneskehandlerne som holdt dem fanget, klarte mer enn 100 emigranter og flyktninger å rømme fra sine kidnappere 23. mai. Flere ble drept og 25 skadet.

Hendelsen fant sted i den libyske byen Bani Wahid, en by beliggende 145 kilometer sør for byen Tripoli, og som har blitt et sentrum for menneskehandel og -smugling av flyktninger fra landene sør for Sahara.

Ifølge den franske utgaven av Leger uten grenser, Medicins sans frontieres (MSF) , er de fleste overlevende tenåringer fra Eritrea, Etiopia og Somalia på flukt alene mot et nytt liv i Europa. Mange svært traumatisert.

De overlevende forteller at de over lengre tid – noen i opptil tre år – har blitt holdt fanget av menneskehandlere, og solgt flere ganger mellom de to byene Nesma og Bani Wahlid i Libya , før de onsdag kveld klarte å rømme.

Ifølge dem skal 15 mennesker ha blitt drept under fluktforsøket, og minst 40 personer, de fleste kvinner, skal fortsatt være i fangenskap, skriver Reuters .

MSF skriver at mye tyder på at flyktningene har vært holdt fanget i forferdelige forhold, og beskriver kropper fulle av arr, brannmerker og gamle infiserte sår.

På et sykehus i Bani Walid jobbet MSF sammen med de ansatte for å gi de 25 sårede behandling for skadene de pådro seg under flukten. Syv av dem med alvorlige skuddskader og mange brudd.

– Alle nødvendige tiltak må bli satt inn for å sikre disse pasientene den nødvendige behandlingen, og for å beskytte disse ekstremt sårbare menneskene fra ytterligere smerte, etter å ha overlevd slike grusomheter, sier Christophe Biteau, leder for MSFs oppdrag i området.

FNs byrå for emigrasjon og flyktninger sier i en uttalelse at tenåringene ble hold fanget av Mousa Diab – «en notorisk menneskesmugler», og mener tallet på mennesker fanget i området er flere hundre, skriver Reuters.

Til sin egen organisasjon, MSF, uttalte Biteau tidligere i mai at de ikke aner hvor mange som blir holdt fanget, men at kidnappinger av emigranter og flyktninger ikke bare er vanlig, men også økende.