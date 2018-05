Sør-Koreas president i møte med Kim Jong-un for å diskutere Trump-møte

Publisert: 26.05.18 13:26 Oppdatert: 26.05.18 14:27

Sør-Koreas president skal i dag ha møtt Nord-Koreas leder Kim Jong-un for å diskutere det mulige toppmøtet med USAs president Donald Trump.

Det bekrefter det sørkoreanske presidentkontoret, som opplyser at møtet mellom Sør-Koreas president Moon Jae-in og Nord-Koreas leder Kim Jong-un fant sted i Panmunjom, ved grensen mellom de to landene.

I tillegg til Kims mulige forestående møte med USAs president Donald Trump, diskuterte de to lederne løfter de kom med under sitt første møte. De ble da enige om å jobbe for nedrustning av atomvåpen, samt å formelt avslutte krigen mellom de to landene.

Møtet skjedde kun timer etter at Sør-Korea uttrykte lettelse over at Nord-Korea og USA igjen snakker sammen.

Trump avlyste

Det har de siste dagene hersket forvirring om hvorvidt Trump og Kim skal møtes i Singapore 12. juni, som opprinnelig var avtalt.

Trump avlyste møtet torsdag, men fredag uttalte han at USA og Nord-Korea snakker sammen, og at møtet fortsatt kan finne sted.

Moon Jae-in vil personlig fortelle om utfallet av det to-timers møtet på søndag, ifølge det sør-koreanske persidentkontoret.