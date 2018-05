SIKTET: 17-årige Dimitrios Pagourtzis har innrømmet å ha skutt mennesker i Santa Fe videregående. Foto: Galveston County Sheriff's Department

Far til skoleskytteren i Texas: – Han er ikke kriminell, han er et offer

Publisert: 22.05.18 23:24

UTENRIKS 2018-05-22T21:24:27Z

Faren til den 17 år gamle gutten som er siktet for massedrap i Texas sier at sønnen muligens ble mobbet før skoleskytingen, og at han derfor bør bli ansett som et offer.

Dimitrios Pagourtzis (17) er siktet for skoleskytingen i Texas forrige fredag, hvor ti personer ble drept og 13 ble skadet .

Til The Wall Street Journal forteller Dimitrios far, Antonios Pagourtzis, at sønnen var en «god gutt» og at han tror at sønnen ble mobbet, noe som førte til skytingen.

Stjal farens våpen før han dro til skolen

I et intervju med den greske TV-kanalen ANT1 sier faren at han skulle ønske at han kunne ha stanset skytingen.

– Jeg ba politiet om å slippe meg inn på skolen slik at han kunne drepe meg i stedet, sier Pagourtzis.

Også her forteller han at han sønnen muligens ble mobbet, og at sønnen må ha vært under stort press.

– Noe må ha skjedd nå denne siste uken. Noen har trolig såret han. Jeg kan ikke si hva som skjedde. Jeg kan bare si det jeg mistenker som far.

Han forteller at sønnen tok lovlig eide pistoler fra farens skap før han dro til skolen fredag morgen, og at sønnen aldri viste noen voldelige tegn tidligere.

– For meg, så er ikke sønnen min en kriminell. Han er et offer, sier han.

LES OGSÅ: Moren til et av ofrene hevder at datteren avviste Pagourtzis uken før massakren.

Lot være å skyte mennesker han likte

Dimitrios Pagourtzis var selv elev ved Santa Fe High School. Han skal ha spilt amerikansk fotball og vært aktiv i en dansegruppe i den lokale gresk-ortodokse kirken. Han hadde rent rulleblad.

En av hans to advokater, Nicholas Poehl, beskriver Pagourtzis som «merkelig følelsesløs» .

Han var bevæpnet med en hagle og et 38-kaliber håndvåpen, som ifølge politiet ble gjemt under den lange frakken idet han gikk inn i skolebygningen.

Angrepet startet en gang mellom 07.30 og 08.00 lokal tid fredag, da han begynte å skyte i et klasserom der det pågikk en kunst og håndverk-time.

I en skriftlig erklæring fra retten innrømmer 17-åringen at han lot være å skyte mennesker han likte .

