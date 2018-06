FLAMMENDE INNLEGG: Den svenske politimannen Johan raser på Facebook etter å ha jobbet på åstedet for en drukningsulykke lørdag. Foto: Skjermdump: Polisen i Örebro

Politiet kritiserer publikum etter drukningsulykke: «Løftet opp barna sine for at de skulle se bedre»

Publisert: 03.06.18 11:52 Oppdatert: 03.06.18 12:18

En tenåringsgutt druknet ved en campingplass i Degerfors i Sverige. Nå går en politimann til frontalangrep på publikum, som skal ha hindret redningsmannskapene og tatt bilder av den omkomne gutten.

Den tragiske ulykken skjedde lørdag ettermiddag. En 17 år gammel gutt forsvant i vannet ved Degernäs camping. Han ble senere funnet omkommet.

Nå går politiet kraftig ut mot oppførselen til flere av de voksne som sto på land og fulgte med på dramatikken:

«Det gjelder voksne personer som står på bryggen og gjennom sitt nærvær forhindrer redningstjenesten fra å arbeide fritt. Her må politiet på stedet bruke ressurser til fysisk å flytte på personer på bryggen, og på den måten skape fri vei for redningstjenesten. På plassen fantes det til og med voksne personer som løftet opp barna sine for at de skulle se bedre.»

Innlegget på Facebook-siden til Örebro-politiet er signert av Johan, en politimann som jobbet på åstedet lørdag ettermiddag.

«Jeg vil også stille spørsmål ved personer som tar frem mobilene og starter med privat fotodokumentasjon av den rammede gutten når han blir tatt opp av vannet. At de samtidig har mage til å være skeptiske når jeg ber dem legge vekk mobilene i respekt for gutten, er opprørende og fullstendig mangel på normalt folkevett.»

Søndag klokken 11 er innlegget delt 29.000 ganger, har nesten 10.000 kommentarer og fått 53.000 reaksjoner.

Politimannen bruker samtidig plass i innlegget til å hylle privatpersoner som bisto redningsmannskapene med båtene sine, slik at man fant den omkomne gutten i vannet. Johan avslutter innlegget som følger:

«La dette være siste gangen – og ta lærdom. Neste gang kan det, gud forby, være ditt barn som ligger der.»

Politiet ønsker ikke å kommentere Facebook-innlegget nærmere, når den svenske avisen Aftonbladet ber om en kommentar:

– Det er skrevet av en kollega som har vært på plassen, og det er skrevet ut fra hans opplevelse, så det er ikke noe jeg kan kommentere, sier vakthavende befal Jan Matérne i politidistriktet Bergslagen, som Örebro-politiet er en del av.

Heller ikke politistasjonssjefen i Örebro ønsker å kommentere innlegget.

– Det finnes fantastiske innsatser som vanlige folk gjør, men så finnes det en liten klikk som skal godte seg over andres ulykke. Vi opplever det som forstyrrende og bedrøvelig oppførsel. Til en viss grad er det mediene som driver dette frem ved å bruke leserbilder, sier sjef i Bergslagens redningstjeneste, Tomas Carlsén, til Aftonbladet .

Han påpeker at oppførsel lik den mannskapene opplevde i forbindelse med lørdagens drukningsulykke, ikke er uvanlig.

– Nei, det er det nye normale, dessverre. Politiet hjelper oss ofte med å forsøke å holde nysgjerrige unna ved trafikkulykker og branner. Man må fjerne de som skal ta bilder, sier Carlsén.