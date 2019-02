Drepte puma med bare hendene

Mannen var på joggetur da han plutselig ble angrepet av det store kattedyret.

Det var under en joggetur i Fort Collins i den amerikanske delstaten Colorado at mannen plutselig hørte noen lyder bak seg på stien. Mannen, som ikke er identifisert, fant fort ut at lyden kom fra en puma, skriver Colorado Parks and Wildlife (CPW) i en uttalelse .

Ifølge en talsperson for CPW skal den unge pumaen ha kastet seg etter mannen og bitt ham både i ansiktet og håndleddet, men joggeren kjempet tilbake.

– Joggeren gjorde alt han kunne for å redde livet sitt. Når man kommer i en situasjon der man blir angrepet av en fjelløve, så må man gjøre det man kan for å kjempe tilbake - akkurat slik som denne mannen gjorde, sier talsperson Mark Leslie i en uttalelse.

Mannen klarte til slutt å drepe den 36 kilo tunge pumaen ved å kvele den med bare hendene, bekrefter Leslie. Han skal ikke ha brukt våpen under angrepet.

Joggeren ble alvorlig skadet under angrepet, men klarte å komme seg til sykehuset. Han skal ikke være livstruende skadet. En ytterligere undersøkelse av pumaen bekrefter at mannen skal ha kvelt dyret.

Colorado Parks and Wildlife-sjefen, Ty Petersburg, understreker i en uttalelse at det er sjeldent mennesker blir angrepet av pumaer, men at i dette tilfellet kan pumaens jaktinstinkt ha blitt utløst av mannen.

– Dette kunne fått et helt annerledes utfall, sier Petersburg.

Det skal være registrert 20 dødsfall fra pumaer i Nord-Amerika på 100 år, avslutter Petersburg.

