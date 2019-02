PÅ RØMMEN I NI TIMER: Drapsmistenkte Cedric Marks rømte fra varetekt søndag morgen, og ble pågrepet etter en ni timer lang klappjakt i Texas. Foto: Montogomery County Sherrifkontor

«Spider-Man» rømte fra varetekt - fanget etter ni timers klappjakt

En MMA-utøver som er mistenkt for å ha drept ekskjæresten og en venn av henne, rømte søndag morgen fra politiets varetekt i forbindelse med fangetransport i Texas.

Cedric Marks rømte fra en privat fangetransport-bil i forbindelse med et stopp på en McDonalds-restaurant i Conroe, opplyste politisjef Dorcy McGinnis på en pressekonferanse i byen søndag kveld.

Der opplyste hun også at Marks søndag formelt er mistenkt for å ha drept ekskjæresten Jenna Scott og vennen hennes Michael Swearingin, som begge forsvant 4. januar og ble funnet begravet i Clearview i delstaten Oklahoma 15. januar.

Amerikanske myndigheter uttalte at Marks er «ekstremt farlig» og at alle som ser ham umiddelbart må ringe politiet.

I MMA-miljøet går han under kallenavnet «Spider-Man», men han har ikke konkurrert siden mars i fjor, skriver Washington Post .

Ved 00.30-tiden natt til søndag norsk tid bekreftet politiet i Montogomery County at de på ny har pågrepet Marks.

– Etter en slitsom ni timer lang jakt som involverte flere enheter fra Montogomery County, statlig og føderalt politi har Cedric Joseph Marks blitt pågrepet, skriver de på Facebook.

44-åringen ble pågrepet i byen Conroe i Texas , og politiet forsikrer nå om at samfunnet er trygt.

Marks ble først pågrepet i Michigan forrige måned, mistenkt for å ha brutt seg inn i Scotts hjem i Temple, som er om lag 60 mil nord for Austin i Texas.

I juli i fjor ba Scott om besøksforbud for Marks, og anklaget ham for å ha kvalt henne til hun mistet bevisstheten med ved to tilfeller.

– Hver gang han tillot meg å få tilbake bevisstheten, fortsatte han å kvele meg til jeg mistet den igjen, skrev hun i en erklæring til retten. Likevel ble forespørselen om besøksforbud avvist.

I politiets første twittermelding om Marks' flukt fra fangenskap het det at han må svare for «tre ventende drapssiktelser». De utdypet ikke nærmere.

Politiet i Bloomington i delstaten Minnesota sier de også har Marks på radaren. Det er i forbindelse med forsvinningen til April Pease, som var mor til ett av hans barn. Også hun hadde anklaget Marks for å kvele henne til hun mistet bevisstheten.