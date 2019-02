HULLET: Thwaites-breen i Antarktis som har overrasket NASA. Foto: NASA/OIB/Jeremy Harbeck

NASA overrasket av gigantisk hulrom i isbre

UTENRIKS 2019-02-03T04:15:27Z

En forskningsgruppe fra NASA sier de har funnet et stort hulrom under Thwaitesbreen i Antarktis. De mener hulrommet betyr at isbreen smelter langt fortere enn antatt.

Emmaline Hekneby

Publisert: 03.02.19 05:15

I en pressemelding fredag, bekrefter en NASA-ledet forskergruppe at de har funnet et 300 meter dypt hulrom under en isbre i Antarktis .

– Størrelsen på et hulrom under en isbre, spiller en viktig rolle når det smelter. Når varme og vann kommer under isbreen, smelter det raskere, sier leder for NASA -studien, Pietro Milillo.

NASA skriver at forskerne forventet å finne noe hulrom mellom is og berggrunn ved Thwaites bunn, hvor havvann kunne strømme inn og smelte isbreen underfra. De er imidlertid overrasket av størrelsen og hvor eksplosivt hullet øker. Det er stort nok til å ha inneholdt 14 milliarder tonn is, og det meste av isen har smeltet de siste tre årene, mener forskerne.

Studien ble igangsatt i 2010 for å undersøke om det er sammenheng mellom polene og det globale klimaet.

NASA anslår at om hele Thwaites-breen smelter, vil det føre til at havene stiger 65 centimeter. Breen hindrer også andre isbreer i å smelte som kan få havene til å stige ytterligere 2,4 meter.

Thwaites er et av de vanskeligste stedene å nå på jorden, men det er i ferd med å bli bedre kjent enn noensinne. US National Science Foundation, og British National Environmental Research Council, bygger et femårig feltprosjekt for å svare på de mest kritiske spørsmålene om sine prosesser og funksjoner. Den internasjonale Thwaites-isbreen samarbeidet vil starte sine felteksperimenter på den sørlige halvkule sommeren 2019-20, deler NASA.