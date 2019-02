KONFRONTERTE RUSSLAND: I mange år var det Rose Gottemoeller som på vegne av USA forhandlet om INF-avtalen med Russland. Nå er hun visegeneralsekretær i NATO, og er i Oslo på konferanse mandag. Foto: Alf Bjarne Johnsen, VG

NATOs nestsjef: Tror atomkrisen med Russland kan løses

UTENRIKS 2019-02-05T05:06:49Z

Rose Gottemoeller, som er visegeneralsekretær i NATO, demper ned frykten for et nytt våpenkappløp etter at atomavtalen mellom USA og Russland brøt sammen i helgen. Hun tror ikke Russland har råd til å ruste kraftig opp.

– Det er et spørsmål om ressurser for alle involverte, både for Russland og for USA og NATO på den andre siden. Jeg tror fortsatt der er mulig å berge INF-avtalen, om Russland tar situasjonen på alvor og fjerner trusselen, sier Gottemoeller til VG.

Fredag trakk USAs president Donald Trump seg ut av avtalen fra 1987 som forbyr mellomdistanseraketter med atomstridshoder på europeisk jord.

NATOs nåværende nestsjef var den første amerikanske diplomaten som konfronterte Russland med brudd på avtalen. Gottemoeller var viseforsvarsminister for rustningskontroll i president Barack Obamas administrasjon fra 2009.

Seks års press

I 2013 ledet hun de første møtene med Russland om de påståtte bruddene på forbudet mot mellomdistanseraketter i Europa.

– Vi snakker om seks år, sier Gottemoeller til VG.

– Jeg kan ikke svare for hva Trump-administrasjonen har gjort i detalj, men vi tok det opp i 2013, og i 2014 gikk vi offentlig ut . Gjennom mange møter var Russland ikke villig til å innrømme eksistensen av disse våpnene. De har hele tiden holdt USA på armlengdes avstand, sier hun.

Rose Gottemoeller er i Oslo mandag for å snakke til Atlanterhavskomiteens årlige konferanse. Den havarerte INF-avtalen er et stort tema på konferansen.

NATO vurderer svar

NATOs nummer to sier det samme som hennes generalsekretær Jens Stoltenberg sa til VG fredag kveld: At NATO nå må se nøye på hvilke muligheter alliansen har for å svare på trusselen fra de russiske missilene, men legger til at NATOs tilnærming skal være forsiktig og «bare det som trengs»:

– I helgen har Det hvite hus sagt at om Russland returnerer til avtalen og overholder den, er USA klar til å trekke oppsigelsen og stoppe prosessen, sier Gottemoeller.

Innenfor budsjett

Samtidig har hun registrert at Putin har bedt sin forsvars- og utenriksminister sette videre diplomatisk aktivitet på hold. Men han har også sagt at forsvaret må håndtere situasjonen innenfor rammen av gjeldende budsjetter.

– Det er en melding ingen forsvarsministere liker å høre, sier hun.