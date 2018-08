Britenes Labour-leder Jeremy Corbyn. Arkivfoto: Matt Dunham / AP / NTB scanpix.

Corbyn erkjenner antisemittisme-problem i Labour

Publisert: 04.08.18 18:55

Britenes opposisjonsleder Jeremy Corbyn erkjenner at hans parti Labour har et «reelt problem» med antisemittisme og lover å gjøre noe med det.

Beskyldningene om antisemittisme har de siste årene forfulgt veteranen som leder den britiske venstresida.

– Jeg erkjenner at det er et reelt problem som Labour jobber for å løse, skriver Corbyn i en kronikk i avisa The Guardian lørdag.

– Og jeg godtar at dersom noen del av vårt nasjonale samfunn føler seg truet, nervøs eller sårbar, så må vi ikke bare erkjenne det, vi må også sikre at den frykten kan legges til side, skriver Labour-lederen.

Corbyn er blitt anklaget for å være for mild med partifeller som har kommet med antisemittiske uttalelser. Han lover nå å få bukt med problemet.

– Folk som serverer antisemittisk gift er nødt til å forstå dette: Dere gjør ikke det i mitt navn, skriver Corbyn.

– Dere er ikke mine tilhengere, og dere har ingen plass i vår bevegelse, tilføyer han.

Corbyn avviser samtidig tanken om at en Labour-regjering vil utgjøre noen som helst trussel mot jøder i Storbritannia .

En talsmann for Jewish Labour Movement uttrykker skuffelse over Corbyns ord.

– Ingenting har endret seg i dag, bortsett fra at det finnes enda en artikkel der man jamrer seg over situasjonen som partiet selv har skapt. Det finnes ikke lenger noen tillit. Vi etterspør atter en gang handling, ikke ord, sier talsmannen ifølge The Guardian .