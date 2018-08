SNUR: Theresa Mays visestatsminister David Lidington ( t.v) sa fredag at fristen for å forhandle ferdig med EU kan bli utsatt til november. Foto: Scanpix

Brexit-frist kan bli utsatt

UTENRIKS 2018-08-24T17:43:20Z

LONDON ( VG) Fristen for når brexit-avtalen mellom Storbritannia og EU skal være ferdigforhandlet kan bli utsatt til november, bekrefter britenes visestatsminister David Lidington.

Publisert: 24.08.18 19:43

Blant alt som er usikkert rundt britenes utmelding av EU , er det to ting som til nå har vært helt sikkert:

Storbritannia skal forlate den europeiske unionen den 29. mars 2019, og avtalen mellom britene og EU må være ferdig forhandlet innen midten av oktober i år.

Nå viser det seg at sistnevnte er en sannhet som står for fall.

Theresa Mays reserve, visestatsminister David Lidington, fortalte fredag til BBC Radio 4 at oktober ikke lenger er fristen.

Tidligere har EU-toppmøtet som starter den 18. oktober vært pekt ut som arenaen der en ferdig forhandlet avtale skulle forsegles.

– Sklir det over fra oktober til november, tror jeg det er gjennomførbart, sa Lidington på direktesendt radio.

EU med samme hint

De samme signalene om utsettelse kom fra EU-kommisjonens forhandlingsleder Michel Barnier tidligere denne uken.

På en pressekonferanse sa Barnier at oktober ikke lenger var en absolutt frist, men at det « sikkert og visst ikke kan være senere enn begynnelsen av november», melder nyhetsbyrået Reuters .

I kulissene har det lenge hersket stor tvil om at partene vil klare å komme i mål innen oktober, men det er først nå at de involverte bekrefter det.

Til BBC sa visestatsminister Lidington at han registrerte Barniers bemerkning « med stor interesse», og betegnet det å skulle samle EUs 28 medlemsland til et hastemøte, som en enkel sak, skriver The Guardian .

FAKTA: Brexits tidsforløp * 23. juni 2016 stemte 51,9 prosent av britiske velgere for å melde Storbritannia ut av EU. * 13. mars 2017 ga Parlamentet statsminister Theresa May klarsignal til formelt å starte prosessen med å melde Storbritannia ut av EU. * 29. mars 2017 utløste Storbritannia EU-traktatens artikkel 50 om utmelding av EU, som legger opp til en to år lang forhandlingsprosess om vilkårene for utmelding og om rammeverket for det framtidige forholdet. * 29. mars 2019 går Storbritannia ut av EU, med mindre partene enstemmig blir enige om en utsettelse. ( Kilde: NTB)

Forberedt på «no deal»

Torsdag denne uken la den britiske regjeringen for første gang frem deler av sin kriseplan for en såkalt «no deal», skulle det komme til at EU og Storbritannia ikke klarer å bli enige om en avtale innen fristen.

Britene må i så fall forberede seg på at bruk av kredittkort når de handler i EU, blir både mer kronglete og dyrere.

Regjeringen advarer også om at briter bosatt i EU kan miste tilgang til sine bankkontoer, heter det i notatene.

Dette var bare en smakebit på advarslene. Fortsatt gjenstår rundt to tredeler av de tekniske notatene med tips og råd til næringsliv og forbrukere, som alle skal offentliggjøres i løpet av september.

Flere aviser, deriblant The Times , har spekulert i at May og hennes ministere sparer de mest kontroversielle punktene til slutt.