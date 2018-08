ENGLEVAKT: Det var ikke mange meter som skilte fronten på den lastebilen og delen av broen som kollapset. Foto: STEFANO RELLANDINI / X90016

Brotragedien i Italia: – Så veien kollapse foran meg

Publisert: 14.08.18 23:11

Sjåføren (37) av den grønne lastebilen, som på hengende håret klart å stoppe før broen kollapset foran ham, er i sjokk.

Den grønne Basko-lastebilen stoppet helt på kanten av stupet, da veien forsvant foran ham, viser de dramatiske bildene fra kollapsen av Morandi-broen ved Genova.

– Sjåføren fortalte til oss at han «så veien kollapse foran meg», mens bilene foran ham forsvant. Da lastebilen stoppet, løp han umiddelbart tilbake til tunnelen i retningen han kom fra, forteller direktør for supermarkedkjeden Basko, Giovanni D'Alessandro, til VG.

Sjåføren har ikke ønsket å gå ut med navnet sitt.

Myndighetene i Liguria-regionen uttaler at 26 personer er bekreftet omkommet og 15 personer er skadet, etter at Morandi-broen kollapset i 12-tiden tirsdag. Det er ventet at dødstallene vil fortsette å stige, melder det italienske nyhetsbyrået ANSA.

– I sjokk

Den 37 år gamle familiemannen var på vei hjem fra jobb, etter å ha levert varer til flere butikker i de vestlige delene av Rivieraen.

– Sjåføren av lastebilen er ved god helse, men han er i sjokk, og han kan forståelig nok ikke gi noen intervjuer selv nå, forteller D'Alessandro.

Det var en 80 meter lang seksjon av broen, som kollapset og falt ned 45 meter ned på industriområdet under. Ifølge det italienske sivilforsvaret var det opptil 35 biler og minst tre lastebiler på Morandi-broen da den raste sammen.

Ingen nordmenn ble skadet i hendelsen, opplyser Utenriksdepartementet, ifølge NTB.

Hyller redningsmannskapene

Italias statsminister Giuseppe Conte hyllet de hundretalls personene som har vært i sving under den pågående redningsaksjonen.

– Det er sjokkerende å se de forvridde metalldelene, den kollapsede brua og ofre som trekkes ut, sa Conte til TV-kanalen RAI da han besøkte ulykkesstedet i Genova tirsdag kveld.

Varsler gjennomgang

Røyken hadde så vidt lagt seg etter brokollapsen, da den italienske samferdselsministeren varslet en gjennomgang av hendelsen, som han beskriver som uakseptabel. Ministeren opplyser at myndighetene hadde planer om å bruke 20 millioner euro (190 millioner kroner) på vedlikehold av broen, som er fra 1967, skriver AP .

