Valgkamp i Sveriges «IS-hovedstad»: Tilpass deg Sverige, eller kom deg ut

ÖREBRO/VIVALLA (VG) Syriafarere, gjengdrap på åpen gate og religiøse konflikter preger Örebro-forstaden Vivalla.

Det er stille og fredelig etter fredagsbønnen i Örebro-forstaden Vivalla. Forstaden er organisert inn i enkle, men hyggelige, to etasjersblokker.

Men det er her, blant lekeplasser og grøntområder, at flere unge mennesker enn noe annet sted i Sverige dro til Syria for å verve seg til IS mellom 2013 og 2015. Blant de over 20 som dro, var det fire brødre som i løpet av halvannet år vervet seg til terrororganisasjonen.

To døde i krigen. To kom hjem . Den ene av dem sitter nå fengslet for et dobbeltmord som del av et gjengoppgjør på åpen gate i Vivalla i starten av juli. Barn ned i fireårsalderen var vitne til hevnmordet - og viser nå tegn på å være traumatiserte.

Stor demografisk endring

Vivalla er én av 23 områder i Sverige som betegnes som «spesielt utsatt» av politiet. Samtidig som det er rapporter om at sjiamuslimer og ortodokse kristne skjuler sin religiøse tilhørighet i frykt, flytter etniske svensker ut av bydelen, mens utenlandskfødte flytter inn.

På femten år er demografien kraftig endret i forstaden med 7200 mennesker: I 2003 var befolkningen i forstaden delt på midten mellom de med svensk bakgrunn og de med utenlandsk bakgrunn.

I dag har 83 prosent utenlandsk bakgrunn . I dag er nesten seks av ti av innbyggerne født i utlandet.

Samtidig som fredagsbønnen pågår i moskéen i Vivalla, er SD-leder Jimmie Åkesson i gang med torgmøtet sitt i sentrum av byen:

– Tilpass deg Sverige, eller kom deg ut!

Jubelen han får som respons tyder på medvinden Åkesson befinner seg i for tiden, med over 20 prosent på meningsmålingene. Sverigedemokraterna ble stiftet på innvandringmotstand, og Åkesson er i sitt ess når han raljerer med de andre partiene som han mener har fortiet problemene i årtier.

Tør ikke å dra til Vivalla

Innvandring har ikke vært rangert som det viktigste temaet i et Sverige preget av lange tradisjoner med en sterk venstreside.

Men nå er det den viktigste valgsaken . Og i dagens Sverige er innvandring synonymt med spørsmål om sikkerhet.

– Vi må få kontroll på innvandringen, men jeg synes SD fortsatt er litt useriøse, sier førstegangsvelgeren Hamodi Zaidam (18), som av nysgjerrighet har møtt opp på Åkessons torgmøte.

Han og kameraten, Emanuel Jacobsson, forteller at de ikke våger seg ut til Vivalla på kveldstid.

– De er aggressive der ute. Det er slosskamper, bilbranner og mye ekstreme folk, sier Jacobsson.

– Ikke «no go»-soner

Kommunepoliti i Vivalla, Fredrik Malm, har jobbet i forstaden i åtte år. Malm er en lokal ildsjel, som i sitt virke fungerer nesten like mye som miljøarbeider som politimann.

Han medgir at politiet har utfordringer i bydelen. På en side sliter de med å få beboernes hjelp i etterforskningsarbeid av organisert kriminalitet. I tillegg har manglende terrorlovgivning ført til at bare to av 150 hjemkomne Syria-farere i Sverige totalt har blitt idømt fengselsstraff.

– De hjemvendte fra Syria blir ikke utstøtte i sine bomiljøer når de kommer hjem. Mange har kommet tilbake og lever som vanlig i Vivalla, sier Malm til VG.

Malm forteller at flertallet av de som har blitt radikalisert eller deltar i organisert kriminalitet i forstaden, er andre generasjons innvandrere født og oppvokst i forstaden - ikke nyankomne asylsøkere.

Han har dermed ikke tro på det han kaller «enkle løsninger på komplekse utfordringer».

– Dette er en utvikling som har vokst seg større over tid, og mye av det har å gjøre med bosetningspolitikken i Sverige. Det er en selvforsterkende, ond sirkel. Det at noen politikere slår mynt på dette, hjelper ingen. Og selv om vi har problemer, finnes det ikke «no go»-soner i Sverige, heller ikke i Vivalla, sier han.