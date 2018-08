KRITISK TIL TRUMP: Peter Strzok, tidligere FBI-agent. Foto: AFP

FBI-agent fikk sparken etter Trump-kritikk

NTB

Publisert: 13.08.18 19:21 Oppdatert: 13.08.18 19:41

UTENRIKS 2018-08-13T17:21:55Z

FBI-agenten Peter Strzok, som i fjor ble fjernet fra Russland-granskingen på grunn av tekstmeldinger med kritikk av president Donald Trump, har fått sparken.

Spesialetterforsker Robert Mueller fjernet Strzok fra sitt team for ett år siden da tekstmeldingene ble avslørt. Mandag opplyser Strzoks advokat at den mangeårige agenten fikk sparken sist fredag av FBIs visedirektør David Bowdich.

Strzoks advokat Aitan Goelman kritiserer avskjedigelsen, som han mener er et resultat av politisk press. Han anklager også FBI for «å straffe spesialagent Strzok for politiske uttalelser som beskyttes av første grunnlovstillegg», med henvisning til ytringsfriheten.

Alle amerikanere bør være dypt bekymret over avskjedigelsen, legger advokaten til.

Trump har gjentatte ganger kritisert Strzok på Twitter. Senest i dag kom han med en ny tirade.

48 år gamle Strzok sendte under valgkampen i 2016 tekstmeldinger til en venn og tidligere FBI-advokat som inneholdt kritikk av daværende presidentkandidat Trump. De to hadde et romantisk forhold og utvekslet flere hundre negative sms-er om Trump.

I en sms-utveksling spurte Page: Trump vil «not ever going to become president, right? Right?!» Mr. Strzok svarer: «No. No he won’t. We’ll stop it», eksemplifiserer New York Times .

Sammen med tekstmeldingene ble Mr. Strzok anklaget for å benytte sin personlige e-postkonto til sensitiv informasjon, ifølge New York Times .

Trump har blant annet vist til tekstmeldingene når han har hevdet at Muellers gransking av russisk innblanding i valgkampen er en politisk heksejakt.

FBI hadde mandag ingen umiddelbar kommentar til saken. Både president Donald Trump og hans støttespillere har flere ganger kritisert det føderale politiet for å ha politisk slagside, og for å jobbe i mot presidenten. I mai i fjor fikk FBI-direktør James Comey fyken. Da skal Trump i lengre tid skal ha stilt spørsmål ved Comeys lojalitet.

