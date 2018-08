DREPT: Eric Torell ble skutt og drept av politiet. Han holdt en lekepistol da han ble skutt. Foto: PRIVAT

Expressen: Politibetjentene som skjøt og drepte Eric (20) er tatt ut av tjeneste

Publisert: 13.08.18 18:50 Oppdatert: 13.08.18 19:12

I begynnelsen av august ble Eric Torell (20) skutt og drept av svensk politi da han bar en lekepistol. Nå er politibetjentene som var involvert i skytingen tatt ut av tjeneste, ifølge Expressen.

Den svenske avisen skriver at de har opplysninger om at det i forrige uke ble besluttet at politibetjentene skulle ut av aktiv tjeneste. Politiet ønsker ikke å kommentere disse opplysningene.

20 år gamle Eric Torell hadde Downs syndrom. Kvelden før han ble skutt, hadde han rømt hjemmefra med en lekepistol av plast . Morgenen etter ble han drept av politiet i sentrum av Stockholm .

Tidligere har det kommet fram at politiet lette etter «en ekstremt farlig» voldsmann da 20-åringen ble skutt og drept.

Under leteaksjonen kom de over 20-åringen som bar en lekepistol.

Expressen har tidligere skrevet at to av de tre politibetjentene som skjøt var nyutdannede .

Det vil trolig ta flere uker før den endelige etterforskningen av skyteepisoden er ferdig.

– Kunne bare si mamma

20 år gamle Torell hadde Downs syndrom og diagnosen autisme. Ifølge hans mor Katarina Söderberg var han også sterkt funksjonsnedsatt og på nivå med en treåring.

– Han kunne ikke prate, han kunne bare si mamma, mamma, har hun tidligere uttalt til Expressen .

Kvelden før han ble skutt skal Torell ha tatt transport fra moren til sin far, hvor han skulle overnatte. En gang iløpet av natten klarte han å rømme hjemmefra, og faren meldte sønnen savnet.

Ifølge moren tok Torell med seg et lekevåpen, som så ut som en maskinpistol. Av politiet ble gjenstanden beskrevet som en våpenkopi.

Noen timer senere åpnet politiet ild mot 20-åringen, og han døde senere av skadene på sykehus.

Torells mor har sagt til Aftonbladet at det var svært «uheldig» at sønnen hadde med seg, det hun beskriver som en lekepistol, denne kvelden.

– Men hvorfor måtte de drepe ham? Skyt ham i foten da? Og fra tre politimenn? Man kan jo ikke bli skutt av en plastbit, har moren tidligere uttalt.