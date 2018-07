TAPTE EGEN FORMUE: Facebook-sjef Mark Zuckerberg i mai. Foto: Marcio Jose Sanchez / AP

Rekordfall for Facebook

NTB

Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: 27.07.18 02:27

UTENRIKS 2018-07-27T00:27:44Z

Facebook-aksjen raste med 19 prosent på Wall Street torsdag, og verdien av selskapet falt dermed med rundt 970 milliarder kroner.

Ifølge Reuters satte Facebook med dette ny rekord: Ikke noe selskap i historien har i løpet av én dag blitt så mye mindre verdt.

Fallet på drøye 970 millioner kroner skal tilsvare cirka-verdien av hele McDonalds, ifølge The Guardian .

Facebook-grunnlegger Mark Zuckerbergs personlige formue krympet også med drøye 130 milliarder kroner. Han eier nær 17 prosent av aksjene, og fallet sendte ham tre plasser ned på listen over verdens rikeste - fra tredje til sjetteplass.

Torsdag var selskapets verste dag siden det kom på markedet i 2012, og ett av de største fallene i markedsverdi i USA-børsens historie, ifølge AP .

Det elleville fallet kommer etter at selskapet onsdag kveld la frem et kvartalsresultat hvor man bommet på omsetningen og antallet daglige brukere. Samtidig advarte selskapet om at veksten vil bremse ned i andre halvdel av 2018. Dette kommer også i kjølvannet av Cambridge Analytica-skandalen som avdekket selskapets problemer med deling av brukerdata .

Allerede da Wall Street åpnet torsdag ettermiddag var det klart at Facebook-aksjen var i fritt fall .

Siden inngangen av året hadde Facebook-aksjen steget fra 176,40 dollar til 217,50 dollar ved stengetid onsdag. Da børsene åpnet torsdag var fallet så voldsomt at hele selskapets oppgang hittil i år forduftet på sekunder.

Facebook-fallet bidro også til at den teknologitunge Nasdaq-indeksen falt med 1 prosent torsdag.

Ifølge The Guardian er det Intel som hadde den tidligere rasrekorden - i 2000 falt de 744 milliarder på én dag.

Facebooks forrige fallrekord på én dag var ifølge CNN 27. juli 2012, da aksjen raste 11,7 prosent. Det skjedde etter at selskapet ikke klarte å overbevise investorene om at det kunne selge mobil reklame. Nå utgjør mobil 91 prosent av selskapets reklameinntekter.