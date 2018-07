BRANN: Skogbrannene nær Aten har ødelagt tusenvis av hjem. Foto: ANGELOS TZORTZINIS / AFP

Over 20 døde i skogbranner ved Aten

Publisert: 24.07.18 02:28

Greske myndigheter oppgir at skogbrannene som herjer nær Aten har kostet over 20 mennesker livet.

I tillegg til at over 20 mennesker har mistet livet, er 69 innlagt på sykehus med skader. For flere av dem er tilstanden kritisk.

Det er erklært unntakstilstand i østlige og vestlige områder av Stor-Aten som følge av de to skogbrannene som herjer.

Nyhetsbyrået AFP melder at Hellas har bedt om internasjonal hjelp til å håndtere situasjonen, som har ødelagt flere hjem.

Over 300 brannmenn kjemper mot flammene. Det blir i tillegg benyttet brannfly, helikoptre og flere titalls kjøretøy. Det er sendt forsterkninger fra hele Hellas.

Den første brannen brøt ut i en furuskog nær kystbyen Kineta, mens den andre brøt ut mandag ettermiddag i Penteli-området nordøst for Aten.

