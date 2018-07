IDENTIFISERT: En fransk lytter koblet mysteriet til sin egen forsvunne onkel, Henri Le Manse. Foto: Gøran Bohlin / VG og politiet i Italia

Omkommet skiløper på Matterhorn identifisert ved hjelp av sosiale medier – 64 år etter sin død

Publisert: 31.07.18 02:58

UTENRIKS 2018-07-31T00:58:34Z

Politiet i Italia har identifisert levningene etter en fransk skiløper i Alpene, takket være sosiale medier.

Det var i 2005 politiet i Aosta-regionen fant levninger og skiutstyr på 3000 meters høyde oppe på Matterhorn, nær grensen mellom Sveits og Italia . Ifølge politiets oppdatering på Twitter , fant de et par briller, en klokke og rester av klær rundt restene av kroppen.

De antok at mannen hadde omkommet på vei ned fjellet på ski, men kunne ikke identifisere levningene.

Ny DNA-teknologi gjorde at kriminalteknikere i Turin i 2017 kunne stadfeste at det dreide seg om en mann på rundt 30-35 år som var 1,65 meter høy og som døde en gang tidlig på våren. De anslo også at han ble savnet på 1950-tallet, siden en mynt i lommen hans ble datert til mellom 1946-1950. Men de fikk likevel ikke noen matcher.

I juni delte de derfor informasjonen de hadde på sosiale medier, og oppfordret folk til å hjelpe til å løse mysteriet. Ifølge en uttalelse italiensk politi delte søndag , gikk bønnen om hjelp viralt, og flere aviser og radiostasjoner omtalte mysteriet.

Ifølge CNN var det til slutt en lytter i Frankrike, Emma Nasem, som hørte om skigåeren, og som koblet det til sin egen onkel.

Hun svarte på det originale Facebook-innlegget og forklarte at hennes onkel, Henri Le Manse, ble savnet i Alpene under en voldsom storm i 1954.

Politiet brukte senere DNA fra Nasems 95-årige far til å bekrefte at levningene faktisk var Henri Le Masne. Faren kunne også oppklare mer av mysteriet: Le Masne var 35 år og jobbet for det franske finansdepartementet da han døde. Han elsket å gå på ski og friheten det å gå på tur i fjellet ga ham. Han skal ikke ha vært redd for farene ved å begi seg ut alene. De antar også at han døde på sin bursdag – 26. mars 1954.