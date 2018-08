FUNNET IS: Bildet viser isen på månens sørpol (t.v.) og månens nordpol (t.h.). De blå områdene er is. Foto: NASA

Is funnet på månen: Kan bli brukt som drikkevann av astronauter

Et forskerteam mener de har det endelige beviset for at det finnes is på månen. Isen kan være urgammel, ifølge NASA.

Publisert: 27.08.18 03:32

Isen ble funnet på de mørkeste og kaldeste områdene på månens nord- og sørpol. Det er flere mindre områder med is som ligger som ujevne flekker på de to polene, ifølge NASA.

På sørpolen ligger isen for det meste rundt kratre, men på den nordlige siden er isen ganske spredt. Ifølge NASA kan isen være urgammel.

Forskerteamet, som har funnet isen, er ledet av Shuai Li ved Universitet i Hawaii, Brown Univeristy og en forsker fra NASA. Resultatene stammer fra et apparat på India's Chandrayaan-1 – Indias første romsonde.

Forskningen er publisert i Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Kan bli drikkevann

Funnet støtter tidligere mulige funn av is på månens overflate. Isen kan potensielt brukes i fremtidige måneekspedisjoner ved å gjøre isen om til drikkevann, eller ved å skille ut hydrogen og oksygen for drivstoff til raketten. Oksygen kan da bli brukt av astronautene, ifølge BBC.

Temperaturen på månen kan stige opp til 100 grader på dagtid, som ikke er optimalt for isen. Men på grunn av månens aksehelning finnes det enkelte steder som aldri opplever sollys. Forskere anslår at temperaturen i disse områdene kan være nede i minus 157 grader.

Å finne ut mer om isen, hvordan den havnet der og hvordan den fungerer i det større månelandskapet er en av NASAs prioritering fremover, ifølge deres egen nettside.